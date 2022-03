A megnyitól Ölveczky Gábor grafikusművész Charles A. Eastman Indián farkaskölyök című könyvéhez készített indián hitvilágot bemutató illusztrációit Kakuk Tamás, a Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány kuratóriumának elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a Puskinban. A szép számmal összegyűlt törzs tagjait Lőwenberger Patrik varázsolta el sámándobbal és sziú dalokkal, majd a kiállítás kapcsán elhangzott: 1858-ban megszületett egy gyermek a sziú nép keleti ágának négy törzséből az egyikben, a wahpetonoknál. A sors lehetővé tette, hogy gyermekkorának indiánéveit később írásban megörökítse.

Charles Alexander Eastman (Ohiyesa) naplója Indián farkaskölyök címmel, Dudich Ákos fordításában jelent meg magyarul, Ölveczky Gábor borítótervével és érzékeny illusztrációival. Jól megírt, fegyelmezett mondatokban sorjáznak a küzdelmes erdővidéki indiánélet eseményei, amelyekben kiemelt szerepe van az erőnek, az ügyességnek, a harcnak, a törzsi legendáknak és a mindezek felett uralkodó „Nagy Titokzatos” törvényeinek. Hogy miként teltek a farkaskölyök, Ohiyesa mindennapjai?

Játékainkat maga az élet szülte, és népünk szokásai alakították. Valójában folyamatosan a felnőttkorra készültünk fel. […] Csatákat vívtunk fűzfaágakkal és sárgolyókkal…

A törzsi élet kemény törvényeit a harcosok bátorsága, az ősök hagyományait megőrző erkölcs formálta, e kettő őrizte meg a közösség működőképességét. A sziúk gazdag szimbólumrendszere köszön vissza Ölveczky Gábor grafikáin, melyeken használati eszközök ábrázolásával teremtődik meg a mitikus indián világ. Az illusztrációk követik a történetmesélés ritmusát, és a fejezetek elején egyetlen fonalra fűzik fel azokat. A grafikák motívumai elmélyült ismeretanyagról tanúskodnak, miközben megőrzik alkotójuk művészi szuverenitását.

Gyerekkori álom - Ölveczky Gábor elmondta: fiatalon kezdett olvasni indiánkönyveket. Aztán viszonylag hamar túljutott a kötelezőkön, és kezébe került Anna Jürgen Az irokézek fia című kötete, amely másként mutatta be az indiánokat, és elkezdte érdekelni, hogy valójában mi áll a rettenthetetlen harcosok mögött. Úgy fogalmazott, hogy a legtöbb ember az indiánkorszakot kinövi, neki azonban nem sikerült. Ez a téma azóta is szenvedélyesen érdekki. A kiállítással egy gyermekkori álma vált valóra. Ölveczky Gábor is tagja a Cseh Tamás által alapított Bakonyi indiánoknak, akik megpróbálják a mai napig is a legnagyobb hitelességgel élni ezt az életformát.

– A rajzokon a kör alakú szimbólumok azt üzenik, hogy az ember a természet, és így az örök körforgás része, a tárgyak, a viseletek megjelenítése az indián nép lelkét, kultúráját mutatják meg – hívta fel az alkotásokra a figyelmet Kakuk Tamás. Az Új Forrás februári „indián” számáról Csendes Toll, Jász Attila, József Attila-díjas író, költő, a lap főszerkesztője beszélt. A tárlat március 22-ig látogatható a művelődési ház nyitvatartási idejében.