Harmadik alkalommal szervezett közönségtalálkozót a Hazajáró című televíziós műsorvezetőkkel az ácsi Természetjáró Bakancsos Klub és a Bartók Béla Művelődési Ház. A jeles esemény apropóját, a műsorkészítők legújabb könyvének a Hazajáró 2. című kötet megjelenése ihlette.

A Duna Televízió közismert honismereti és turisztikai magazinműsorának mottója: Elindulni és hazatérni. A Hazajárók hétről hétre bakancsot húznak és nekiindulnak, hogy keresztül-kasul bebarangolják a Kárpát-medence varázslatos tájait, megismerve és megismertetve hazánk természeti és kulturális értékeit, történelmi emlékeit és az ott élő emberek mindennapjait.

Útjaik során gyalog, szekérrel, kerékpárral vagy éppen kenuval járják Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék, Őrvidék és belső-Magyarország tájait. Soha véget nem érő útjukat a Kárpátok fenséges gerinceitől, várromok, apró fatemplomok és véráztatta harcmezők, patinás városok és megannyi magyar emlék kíséri.

A Piskóta kávéház nagyterme színültig megtelt a kezdés időpontjára, hiszen a szervezők a közönségtalálkozó mellett könyvbemutatóval és népzenei előadásokkal is készülnek. A talpalávalóról Kovács Dénes és Bandája gondoskodott.

A kulturális szórakozás mellett gasztronómiai programokban sem volt hiány, is, hiszen a disznótoros finomságok mellett a Csíki sörgyár különleges termékeivel is megismerkedhettek a résztvevők. A szereplők közben számos kulisszatitkot is megosztottak a vendégekkel, a közösen megtekintett bakiparádé pedig igazán fergeteges hangulatot hozott a terembe.

Az ácsi bakancsosok elsőként kötöttek szövetségi megállapodást a Hazajáró Egylettel−tudtuk meg az egyesülettől. Ennek köszönhetően az ország több pontjára is közös teljesítménytúrákat szerveznek, és a dokumentumfilm−sorozat néhány részében is szerepeltek már.

A bakancsosok következő rendezvényükre nagy szeretettel várják az érdeklődőket, melyekről bakancsosklub.hu oldalon, illetve a bakancsos klub Facebook-oldalán is folyamatos tájékoztatásokat közöl a szervezet.