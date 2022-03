Michl József a Szociális Alapellátó Intézményben elmondta: – Köszönöm a kollégáimnak az adományokat és természetesen mindenkinek, aki segítette már eddig is a munkánkat. A pénzbeli adományokból csaknem 3 millió forint gyűlt össze, ez az összeg kiegészül a Fidesz- KDNP frakció további 1 millió forintos felajánlásával, amit köszönök a képviselőtársaimnak.

250 szálláshely a menekülteknek

A városvezető elmondta, hogy eddig elsősorban cégek jóvoltából 250 szálláshely jött létre a városban, ezekből két helyszín már meg is telt. Az egyik helyszínen – amit a szállás tulajdonosa szervez – most 44-en vannak, a másik munkásszállón pedig 37 menekültet sikerült elhelyezni. A szállás valamint az étkezés biztosítása mellett az önkormányzat Humanitárius Tanácsa megkezdte a gyermekek napközbeni ellátásának szervezését is, a helyi óvodák és a Csillagsziget Bölcsőde felkészült a fogadásukra, de vannak olyan gyermekek, akik online oktatásban tudnak jelenleg tanulni, amihez a szükséges technikai segítséget természetesen megadja az önkormányzat.

Maximálisan felszereltek az átmeneti szállások

Németh-Zwickl Nikoletta, az intézmény vezetője elmondta, hogy segítséget nyújtanak a menekültek számára az idegenrendészeti ügyintézésben, az élelmiszerellátás és a szállások megszervezésében, a ruházkodásban valamint az egészségügyi szolgáltatások elérésében. Kérés vagy jelzés minden nap jön, és az adományok is szépen érkeznek, melyeknek köszönhetően sikerült maximálisan felszerelni az átmeneti szállásokat – írja a tata.hu.

Adományok terén továbbra is tartós és főként azonnal fogyasztható élelmiszerekkel, valamint tisztító és tisztálkodási szerekkel segíthetünk. A felajánlásokat - melyeket bármely karitatív szervezetnél le lehet adni - központilag a Máltai Szeretetszolgálat tatai székhelyén gyűjtik, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között.