Egy igazán jó esküvő alap tartozéka egy hangulatfelelős, aki sosem hagyja ellaposodni a násznépet. A szomódi faital ceremóniamesterként varázsolja emlékezetessé az ifjú párok nagy napját. Mindezt nem csak humorérzékével teszi, hanem különleges szelfigépével is, amivel egyedi fotókon örökíthetik meg a családtagok a lakodalom legjobb pillanatait.

Zenekarból az esküvők hangulatfelelősévé

Ákos 2006 óta a dunaszentmiklósi Die Lausbuben zenekar tagja, így a bulik, bálok, esküvők révén a szórakoztatóipar 14 éves kora óta közel áll hozzá. Elmondása szerint, fellépéseiken mindig ő tartotta a kapcsolatot a közönséggel, így már ekkor felvetődött benne a gondolat, hogy szívesen kipróbálná magát ceremóniamester szerepben.

A szomódi fiatal mindig keresi a kihívásokat, sosem elégszik meg azzal, ami van. Így, mikor már a zenélés nem adott számára annyi pluszt, úgy döntött, beleveti magát a ceremóniamesterség világába. Mint fogalmazott, a zenekar tagjaként sokkal könnyebbnek, egyszerűbbnek gondolta ezt a feladatot, de amikor belecsöppent, rájött, mennyire összetett és színes szakma ez.

Ákos mindent megtesz azért, hogy, hogy felejthetetlenné tegye az ifjú párok nagy napját.

Forrás: Beküldött

– Ha egy esküvőn 100 vendég van, mind a 100-nak meg kell felelni. Fontos, hogy a pár jól érezze magát és képviseljem őket, hiszen ők bíznak meg engem és miattuk van ott a többi vendég is. Persze, ha a vendégek jól érzik magukat akkor az már fél siker, így természetesen rájuk is nagy hangsúlyt kell fektetni – vallja Ákos.

Személyessé teszi mondanivalóját

2016-ban bátyja esküvőjén látta el ezt a feladatot először, ahol nagyon jó visszajelzéseket kapott. Fő motivációjának azt tartja, hogy olyan élményeket okozzon, amire a pár még az 50. házassági évfordulóján is emlékezhet. De jó ceremóniamesternek lenni nem könnyű. Ákos szerint meg kell találni az arany középutat. Hagyni kell a párt és vendégeket is érvényesülni. Azért, hogy a nagy napon minden a legszuperebb legyen, a szomódi hangulatfelelős többször is találkozik az ifjú párral.

– Minimum 2-3 alkalommal találkozok a párokkal az esküvőig, az utolsó találkozót 1 hónappal a nagy nap előtt iktatjuk be, amikor részletes forgatókönyvet is írunk. Ebben minden apró részletet rögzítünk.

Az évek során összegyűjtött tapasztalatok alapján természetesen jönnek zsigerből is szövegek, poénok, de én minden párnak egyedivé próbálom tenni ezt az alkalmat.

Ezért jól kifaggatom őket a közös életről, megismerkedésről, első csókról, vicces sztorikból, így mindig igyekszem egészen személyessé tenni a mondanivalómat – meséli a fiatal ceremóniamester.

Különleges élményt nyújt a szelfigépe

Apropó személyesség és egyediség. Búzer Ákos, hogy még emlékezetesebb hangulatot teremtsen az esküvőkön, saját tervezésben és kivitelezésben megalkotta a Selfie’n’GO-t. Ezzel a különleges szelfigéppel átfogó szórakoztatást nyújt a násznépnek. Ez a gép egy érintésre elkészíti a vendégekről a képet, amit azonnal lehet nyomtatni, emailben elküldeni vagy akár QR kód segítségével letölteni. Ehhez vicces kiegészítőket, egyedi keretdizájnokat, többféle hátteret is lehet választani.

A szelfigéppel a legkülönlegesebb fotókat is elkészítheti a násznép.

Forrás: Beküldött

– A mai világban már nem nyomtatunk ki képeket pláne nem hívatunk elő családi fotókat, ez a gép viszont azonnal nyomtat, ráadásul korlátlan mennyiségben, így mindenki hazaviheti az emléket magával és kiteheti a hűtőre, képkeretbe, albumba – mondja Ákos, aki szerint az elmúlt években az esküvői trendek is rengeteget változtak.

Azt látom, hogy az esküvők a régi hagyományokkal ellentétben, egyre rövidebbek lesznek. Egyre kevesebb a családnál, háznál történő vendégvárás, kikérő vagy esküvői menet. Jellemzően a templomban vagy a lakodalom helyszínén a ceremóniával esetleg vendégváróval kezdődik a meghívottaknak az esküvő. A menyasszonytánc után, éjjel sok esetben már csak a „kemény mag” marad bulizni.

Ákos a jövőbeli terveivel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy szeretne minél szélesebb körben elismert ceremóniamesterré válni. Szelfigépéről elmondta, hogy 2019-ben indult egy masinával, de idén készül el a második vadonatúj gépe. Ezeket két jó barátja az ország egész területén telepíti, ha igény van rá. Párjának is sokat köszönhet, aki a social felületeken való megjelenésért, valamint a dizájnok szerkesztéséért felelős. Jövőre még egy eszközzel szeretne színre lépni és bővíteni kis csapata létszámát.