Pápai Jocit szívmelengető emlékek kötik Kijevhez, hiszen 2017-ben az Euroviziós Dalfesztivál döntőjében itt állhatott színpadra az Origo című dalával. A tatai énekes beszélt a háborúról, a siker titkáról, és arról is, hogy ma már igenis számít a teljesítmény - számolt be a Borsonline.

A népszerű énekes elmondása szerint a 2017-es dalfesztivál nagyban megváltoztatta az életét. Felidézte, hogy akkor elképesztő szeretettel és kiemelt figyelemmel fogadták Kijevben.

A szívem egy része Kijevben maradt, az egész életem ott változott meg, ennek köszönhetem a karrierem beindulását. Megrázó szembesülni azzal, hogy ugyanazokon az utcákon és tereken mentünk boldogan, amiket most a tévében jószerivel romos állapotban láthatunk.

Hozzátette, elkeserítő, hogy ismét háború dúl Ukrajnában. Élete legnagyobb élménye köti a városhoz, most mégis szomorúsággal tölti el a szívét. De nem adhatja át magát a az elkeseredésnek, hiszen a családja számít rá.

Ilyenkor még inkább megbizonyosodhatunk arról, hogy csak az Istenben bízhatunk. A világ egyre inkább sodródik a konfliktusok felé, mindennél nagyobb szükség van most a hitre, az abból fakadó szeretetre és a békére. Csak ez tud megtartani bennünket. Persze közben mindannyian azt reméljük, hogy minél hamarabb befejeződik ez a háború. Én erősen békepárti vagyok. Lehetőség szerint ki kell maradnunk ebből, de ha muszáj lenne, én a háborúba is gitárral mennék.

A tatai énekes azt is kifejtette, hogy a mai felgyorsult világban egyre kevésbé van időnk egymásra, az emberi kapcsolatok megélésére, ahogy az Istennel való párbeszédre sem jut elég energia. Hangsúlyozta, ismét utat kell találnunk a másik ember felé, nem szabad átlépnünk olyan dolgokon, amik egyébként meghatározhatják, akár megváltoztathatják az életünket. Mindemellett a család is nagyon meghatározó.

– A család nélkül nem vagyok egész, üres az életem, elveszettnek érzem magam, sőt művészként sem tudnék teljesíteni. Ők adják nekem a valódi inspirációt. Mindennap fél hétkor kelek, viszem a gyerekeket iskolába, éjszakába nyúlóan dolgozom, nélkülük nem lenne motiváció - vallja a az énekes.

Az Origó című dalával robbant be, de azóta már minden szerzeménye több tíz milliós megtekintést mutat a videómegosztó csatornákon.

Az Origóval „megérkeztem”, egy misztikus, különleges, kifejezetten magyar és roma zenei nyelvet sikerült kialakítanom. Az én apám című dalom alatti kommentekben az emberek nyolcvan százaléka begyógyíthatatlan sebekről és pótolhatatlan hiányról számolt be, de azt is írták, hogy a dal segített abban, hogy kicsit könnyebb legyen az életük, feldolgozzák az esetleges traumákat. Számomra ez a valódi siker, ez ad értelmet a zenélésnek.

A Tóth Gabival most kiadott új duettjüknek az összetartozásról szóló üzenete nem is lehetne aktuálisabb, mint most, ebben a vírus és háború sújtotta világban. De elmondása szerint a következő dala még megrázóbb lesz.

– A bűnről és a megbocsátásról fog szólni. Arról, hogy vágyjuk a vétkeink bocsánatát az Istentől. Van belőlük bőven, legalábbis nekem, gondolom, nem vagyok ezzel egyedül. Tisztában vagyok vele, hogy ebben az anyagias világban ez kifejezetten bátor üzenet, de belőlem most ez jött. A szívemből – részletezte Joci.

A tatai énekes azt is bevallotta, hogy örök életében rocker volt. Ez abból is látszik, hogy legnagyobb példaképei között szerepel Prince, Michael Jackson, a Red Hot Chili Peppers, Eric Clapton vagy a Guns n’ Roses.