A város fejlődéséhez, üzemeltetéséhez jelentősen hozzájárulnak azok az adóforintok, amelyek az önkormányzat bevételeit, Tata költségvetését gyarapítják. Ehhez, az iparűzési adón keresztül a városban működő cégek, egyéni- és társas vállalkozások is hozzájárulnak. Pénteken az említett társaságok közül is a legnagyobb adózókat külön is vendégül látták, illetve köszöntötték.

Az eseményen többek között részt vett dr. Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes, Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője, miniszterelnöki biztos, dr. Kancz Csaba, megyei kormánymegbízott, valamint Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke.

Tata az egyik legélhetőbb város

A rendezvény a Pötörke Népművészeti Egyesület műsorával kezdődött, majd a meghívottakat és a vendégeket Michl József polgármester házigazdaként üdvözölte. Kiemelte, hogy a 172 járásból – az élhetőségi index alapján – alapján a tatai az ötödik. Ebbe a rangsorba sok egyéb mellett beletartozik a foglalkoztatottság, illetve a munkalehetőség is. Így kapcsolódik ez a rangsor, például, a helyi cégekhez. A város területén több mint ötezer vállalkozás működik, azok a társaságok, amelyek legalább egy alkalmazottat foglalkoztatnak, több mint 14 ezer embernek teremtenek munkalehetőséget.

Nagy szerepe van a helyi cégeknek

2020-ban a város három nagy ipari területén tevékenykedő cégek összes árbevétele elérte a 145 milliárd forintot. Tatán mintegy kétezer munkahelyre – jelenleg – csak ötszáz álláskereső jut. Tavaly, a helyi iparűzési adó felét az ötven legjelentősebb vállalat fizette be a város büdzséjéébe. Ám az összes adóbevétel 91 százalékát is a cégek, társaságok fizetik be a helyi költségvetésbe.

Múltidézés

Bencsik János a térség három évtizedes gazadságtörténeti áttekintésével indította mondandóját. Szólt a '90-es évek elejéről, a gazdaságépítés rázós folyamatáról, majd gazdaság stabilizálásáról, illetve a szerteágazó tevékenységekkel, a több lábon állás megteremtéséről. A képviselő kitért arra is, hogy a térség, továbbá annak gazdasága nem nélkülözheti a további infrastrukturális fejlesztéseket.