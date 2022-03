A kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban tartott eseményen megyei eredményekről, a helyi gazdákat érintő tervekről volt szó. Dr. Balogh Zoltán, a NAK Komárom-Esztergom megyei elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a fórum célja, hogy a gazdálkodókkal közösen áttekintsék az eddigi agrárgazdasági eredményeket, beszámoljanak a jövőbeli tervekről, a közös agrárpolitikai reformokról, valamint hogy az agrártámogatások gazdákat érintő változásairól adjanak tájékoztatót.

A továbbiakban a 2012-ben újraszerveződött megyei kamara tevékenységeiről elárulta: a 12 falugazdásszal a megye legtöbb településén hatékony munkát végeznek, emellett 72 helyszínen települési agrárgazdasági bizottságot működtetnek választott vezetőséggel. A megyei elnök az elmúlt év sikereiről kiemelte: 107 ezer 729 hektár művelt területre 2642 kérelmet nyújtottak be a megye gazdái. Ebből 1981 kérelemnél a falugazdászok működtek közre.

A kamara helyi képviselete 8238 esetben nyújtott személyes tájékoztatást, 4691 esetben pedig elektronikus ügyintézést végeztek. Hangsúlyozta: 2019-ig mintegy 4 ezer hektárra ezer parcellára készítettek tápanyaggazdálkodási tervet a kis- és középgazdálkodások számára. Visszaemlékezett: a kamara számára komoly feladat a fiatal generáció segítése, ennek érdekében fiatal gazdaközösségeket szerveztek, létrehozták a Fiatal Gazdák Közösségének Egyesületét is.

Mindemellett a NAK megyei képviselete karitatív tevékenységeket is végzett az előző évben: 11 intézmény részére öt és fél tonna lisztet juttattak el. Ezt követően Győrffy Balázs, a NAK elnöke vette magához a szót, aki tájékoztatott: a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja napjainkban is zajlik, annál is inkább, hiszen Magyarországon 5 millió hektár termőföldről és 2 millió hektár erdőgazdálkodásról kell gondoskodni.

Komárom-Esztergom megye 55 százaléka mezőgazdasági művelés alatt áll, 27 százalékán pedig erdőgazdálkodás folyik. Ezek az adatok az országos átlagot tekintve mindkét területen magasabb számot képviselnek. Kiemelte: a reformban vannak maradó és új elemek is. – A KAP-nak két fő pillére van.

Az I. pillér a közvetlen támogatások, ez az, amit földterület, állategyed után fizetnek ki. Ehhez nem lehet nemzeti kiegészítést tenni.

A II. pillér az úgynevezett vidékfejlesztési forrás, erre a gazdáknak pályázniuk kell, és ehhez kötelező nemzeti forrást rendelni.

Részben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére Magyarország Kormánya tavaly úgy határozott, hogy a vidékfejlesztési források esetében a korábbi 17,5 százalékról 80 százalékra emeli a nemzeti kiegészítő forrás mértékét. Ez a történelmi forrásbővítés azt eredményezi, hogy a következő években a vidékfejlesztés keretében megközelítőleg 4 ezer 300 milliárd forint jut a magyar vidék, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére. Azaz 2027-ig háromszor annyi vidékfejlesztési forrás áll a termelők rendelkezésére, mint korábban.

Emellett a Közös Agrárpolitika első pilléres, közvetlen támogatásai révén körülbelül 3.300 milliárd forintnyi uniós forrás segíti a hazai mezőgazdasági szereplőket, így a vidékfejlesztési pillérrel együtt összesen 7 ezer 600 milliárd forint lesz fordítható a hazai agrárium megerősítésére és a vidéki területek versenyképességének javítására – részletezte a NAK elnöke.

Az újdonságokról elmondta: az eddigi agrártámogatási rendszerrel ellentétben – a tagállamoknak Stratégiai Tervet kell készíteniük, mind a közvetlen ó, mind a vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódóan. A 2023-tól induló támogatási rendszerrel kapcsolatban kiemelte: minden gazdálkodónak egyénileg kell eldöntenie, hogy mely támogatási lehetőségeket tudja kihasználni leginkább.

A tájékoztatáson túlmenően a NAK ebben is segítséget nyújt a gazdáknak, falugazdászaink felkészülten állnak majd a rendelkezésükre, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzák meg a támogatások igénylésekor. A tájékoztatón Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára is részt vett, aki a Vidékfejlesztési Program lehetőségeit emelte ki.

Elmondta: a két év átmenettel szünetelő program a megemelt társfinanszírozással, összesen 157 milliárd forintnyi fejlesztési lehetőséggel kínál új pályázati konstrukciókat. Hozzátette: az elmúlt időszak nem volt könnyű a koronavírus viszontagságai miatt, de a gazdák helytálltak – mintegy 1100 milliárd beruházási lehetőségre több mint 1600 milliárd forint értékben érkeztek be igények, melyek elbírálása jelenleg is tart.

Kiemelte: a megyéből 18 milliárd forintban érkeztek be kérelmek állattartó telepek fejlesztésére, megújítására, létesítésére. Szintén a 13 milliárd forintot haladta meg az az igény, amely az élelmiszeripar támogatására szolgál. Ez azt jelenti, hogy a helyben megtermelt alapanyagok helyi feldolgozók kezébe kerülnek, amely az ország gazdaságához nagyban hozzájárul.

A régióból 19 önkormányzat nyújtott be támogatási igényt a települések arculatát meghatározó piacok infrastrukturális fejlesztésére, valamint a mezőgazdasági külterületi utak megújítására – közel 3 milliárd forint értékben.

A megye mezőgazdasági, állatgazdasági értékeit emelte ki beszédében Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő. Elmondta: ha a megyéről van szó, a legtöbb embernek az iparosodott, egykor bányaüzemekkel tűzdelt városok, mint Komárom, Tatabánya és Oroszlány jut eszébe. Komárom-Esztergom megye azonban méltán lehet híres termőföldeiről és erdeiről, melynek kapcsán további településeket említett. Egyebek mellett kiemelte a állattenyésztésről és gabonatermeléséről elhíresült Bábolnát, Nagyigmándot, Gyermelyt, Kocsot, illetve Neszmélyt is, amely szőlő és bortermő vidéke miatt népszerű.