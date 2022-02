Február 8-án több száz országban volt olyan rendezvény, amely felhívta az emberek figyelmet a biztonságosabb és jobb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira. A Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézményében ebből az alkalomból több programon is felhívták a tanulók a figyelmét az internet előnyeire és veszélyeire.

– Iskolarádiós adásban hallhatták a diákok a tanácsaimat, amelyek a faliújságon is olvashatók voltak. A legkisebbek rendkívüli tanórán ismerkedtek az internetezés szabályaival és tanmesék segítségével beszélték meg a netikett főbb pontjait – mesélt az eseményekről Hédi Katalin pedagógus.

Négy próbatétel várt rájuk - A foglalkozások alkalmával játékos írásbeli feladatokat is megoldottak az első és második osztályosok. A feladatokon keresztül megtanulták, hogy figyeljenek a hiteles információkeresésre, a személyi adatok védelmére, illetve az internetezés eszközeit, lehetőségeit is sorba vették. A nagyobbak szabadulószobás játék során keresték meg a biztonságos internet „kulcsát”.

– Ez a kulcs nem más, mint azok a tippek, amelyeket betartva biztonságban lesznek személyes adataink, levelezésünk, ügyintézésünk, vásárlásunk vagy a szórakozásunk a neten – emelte ki a tanárnő. – A kulcsot rejtő széfet egy nyolcjegyű számkóddal tudták kinyitni a diákok. A helyes kódhoz vezető logikai feladványokat egy-egy számzáras lakattal lezárt dobozban találták meg, a lakatokat pedig az interneten található rejtvények, feladványok megfejtésével tudták megnyitni.

Az apróságok játékos formában ismerkedtek a szabályokkal (Forrás: beküldött)

A tizenhat segítőfeladvány megfejtése nemcsak ahhoz járult hozzá, hogy a széfet kinyissák az osztályok, hanem ahhoz is, hogy az ismereteiket, tudásukat is bővítsék és a világhálót minél okosabban használják. Az erős jelszavakat, a posztolás etikai előírásait, a szerzői jog védelmét, a digitális lábnyom fogalmát, a pozitív tartalmak közvetítését, a véleménynyilvánítási szabadság fontosságát is megismerték a tanulók olyan alapvető kifejezések mellett, mint például az adathalászat, a tűzfal, vagy az online bántalmazás.

– Szeretnénk, ha diákjaink hatékonyan tudnák használni az internetet, hogy a netezés közben okos döntéseket hozzanak, és tudják, ha a virtuális világban problémájuk akad, van kihez fordulniuk segítségért – emelte ki Hédi Katalin. – Bízunk benne, hogy programjaink hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek magabiztosan fedezzék fel az online világot, és egyben köszönjük támogatóinknak a laptopokat és tableteket, amellyel a „napot” segítették – foglalta össze az esemény lényegét Hédi Katalin pedagógus.