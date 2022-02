– Csaknem hatvan projekt van folyamatban Komáromban, majdnem 27 milliárd forint értékben, ebből 24 milliárd pályázati forrás – mondta dr. Molnár Attila polgármester a február 9-i testületi ülésen. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázati lehetőségeit is szeretné kihasználni a testület. Így megvalósulhatna a Gesztenyés Óvoda teljes felújítása, és a Színes- és a Kistáltos Óvoda energetikai korszerűsítése.

Szóba került az is, hogy pár héten át besurranó tolvajok borzolták a kedélyeket, a polgármester azonban hangsúlyozta, mindkét utazó bűnözőt elkapták. Arról is beszélt, a közvilágítással továbbra is sok probléma akad. A jelek egyre inkább arra mutatnak, hogy szándékosság van az esetek mögött, a város néhány pontján az erre megfelelő kulccsal belenyúlnak a szekrényekbe és lekapcsolják azokat. Ebben az ügyben a rend­őrök segítségét kérik.

Czita János alpolgármester kitért arra is, a Koppánymonostoron élők jelezték, hogy a Koppányvezér út az ivóvízvezeték cseréje után még nincs aszfaltozva. A kivitelező kérése volt, hogy tavaszig zúzott kővel terítsék le a szakaszt, hogy megtörténhessen a természetes ülepedés a téli időszakban, és később ne szakadjon be az aszfalt.