A szabadban eltöltött idő a pandémia beköszöntével felértékelődött, így a tanösvény 2021-ben látogatottsági rekordot döntött, hiszen majdnem 120 ezer ember kereste fel a szigorúan védett természetvédelmi területet. Az ösvény egyébként 2006 óta a világ legértékesebb vizes élőhelyeit védő nemzetközi Ramsari Egyezmény helyszínei közé tartozik.

Egyszerre informatív és szórakoztató turisztikai attrakció, amely bővelkedik kalandokban. Ezek megismerése most az eddigieknél is egyszerűbb lett, hiszen a tanösvény minden megállója új információs táblával bővült, amelyekbe új fotók is kerültek, így az ideérkezők még több információt szerezhetnek a környezetről. A tanösvény 9 és 16 óra között látogatható, akár diákcsoportoknak is, hiszen a helyszín kifejezetten számukra szervezett, interaktív programokkal is készült.