Az előrejelzések szerint Komárom-Esztergom megyébe kedd délután és este csapadékzóna érkezik, többfelé várható eleinte még inkább havazás, majd később egyre inkább havas eső, eső. Általában lepelszerű, 5 centiméteres tapadó hóréteg kialakulása valószínű, de a Dunántúl északkeleti részén, a Dunakanyar tágabb térségében akár 5 cm-t meghaladó mennyiség is összejöhet, amely hajnaltól erőteljesen olvadni fog, délelőttre várhatóan elolvad.

Szerdán napközben az északnyugatira forduló szelet nagy területen kísérhetik viharos lökések. Szerda éjfélig az Országos Meteorológiai Szolgálat 1-es fokú riasztást adott ki, mivel várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. Az esti órákra lassan, fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +2 fok között alakul, hajnalra tovább enyhül az idő.

Szerda éjfélig adtak ki riasztást a széllökések és havazás miatt (Forrás: met.hu)

Szervezetünket kettős fronthatás terheli. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.