Szücsné Posztovics Ilona polgármester kitért arra, hogy 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát a kommunistákkal szembeni kiállása miatt. A Szovjetunióba vitték, ahol nyolc évet töltött fogságban. A politikus letartóztatása és fogva tartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé.

Kiemelte: 1945 és 1989 között politikai okokból hetvenezer embert börtönöztek be, százezreket végeztek ki, vagy kerültek munkatáborokba. Az ország más részéből Tatabányára és környékére is sokan kerültek. Jóna Imre nyugalmazott iskolaigazgató, pedagógus-történész a megyei rabtáborokról is szólt. Kiemelte: hazánkban az ötvenes években hatvanöt munkatábor működött. Volt olyan megye, ahol kettő, szűkebb hazánkban tizenegy. Tatabányán és környékén négy. A legtöbb embert Oroszlány környékén őrizték, itt ezerkettőszázan voltak. Az emlékmű, amely a Béke parkban található a síkvölgyi tábor rabkapuját ábrázolja, amely alatt naponta mentek át a tábor lakói, amikor fel kellett venniük a munkát.

A korszakról méltó képet adott Orbán Ottó, A létező szocializmusról című verse, amelyet Maróti Attila színművész tolmácsolásában hallhattak, majd az áldozatok emléke előtt tisztelegve helyezték el a város vezetői és civil szervezetek, intézmények képviselői a megemlékezés koszorúit.