Szücsné Posztovics Ilona polgármester az ülést megelőzően arról számolt be, hogy Tatabánya idén összesen 24,8 milliárd forintból gazdálkodhat, kiemelve, hogy a képviselők számára több alkalmat is biztosítottak az előzetes kalkulációk észrevételezésére. Tatabánya polgármestere hozzátette, hogy az első tervezet 2,4 milliárd hiányt jelzett, amit „döntően a támogatások, beruházások, fejlesztések sorairól tudunk egyensúlyba hozni”.

Ugyanakkor azt is jelezte, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is 15 millió forintos saját keretből gazdálkodhatnak az egyes körzetek képviselői, amit kiegészíthetnek a tavaly fel nem használt keretösszeg maradványaival.

Szücsné Posztovics Ilona kiemelte, hogy a közterületek karbantartása, a háziorvosok megtartása és az önkormányzati intézményrendszerben dolgozó munkatársak anyagi megbecsülése prioritást élvez, csakúgy, mint az energetikai fejlesztések.

Több pénz a hivatalnak, kevesebb a bölcsődékre? A költségvetés tárgyalása során több képviselő sérelmezte, hogy miközben a polgármesteri hivatal működésére jelentős összegeket szánt a tervezet, addig számos más területen jelentősen elvonást terveztek benne. Kupcsok Péter képviselő (Fidesz-KDNP) különösen nehezményezte, hogy a bölcsődefejlesztésre a javaslottnál nagyságrendileg kevesebb forrás került betervezésre, míg mások elképzelhetetlennek nevezték, hogy a legrászorultabb tatabányaiak támogatására javasolt 70 milliós összeget 40 millió forintra húznák vissza.

A közgyűlés Fidesz-frakciója ugyanakkor jelezte: az egyeztetések ellenére egyetlenegy általuk javasolt fejlesztés sem került be a költségvetés-tervezetbe. Schmidt Csaba frakcióvezető a közgyűlést követően kiadott nyilatkozatában elmondta: összesen 147 javaslatot nyújtottak be, amelyek közül egyet sem támogatott Tatabánya polgármestere.

Kikérték a tatabányaiak véleményét

„A tavalyi év végén frakciótársaimmal a Facebook-on és személyesen is nagyon sok tatabányai ember véleményét kértük ki, hogy milyen kisebb vagy nagyobb fejlesztésekre van szükség a városrészekben. Kaptuk javaslatot játszótérfelújításra, útfelújításra, csapadékvíz-elvezetés javítására, parkolók építésére. Ezeket javaslatokat képviselőtársaim vagy teljes egészében, vagy részben továbbították polgármester asszony irányába, hiszen az ő feladata összeállítani a költségvetést” – közölte Schmidt. Hozzátette:

A beárazott költségvetést most kaptuk a hideg zuhannyal együtt, mely értelmében a 147 darab, tatabányaiak által megfogalmazott, műszakilag indokolt felújítás közül egyet sem támogat polgármester asszony.

A frakcióvezető kiemelte, hogy olyan fejlesztések is kikerültek a költségvetésből, amelyeket a közgyűlés többsége is támogatott, mint például a Síkvölgyi Körtés vízhálózatának vagy a Kis Gödöri dűlő vízhálózatának tervezése.

A közgyűlés második körben február 17-én, csütörtökön ülésezik, ekkor lesz lehetőség arra, hogy közeledjenek az álláspontok és egyensúlyba hozzák Tatabányai idei évre tervezett költségvetését.

Van, amire futja....

Nagy Béla, az ellenzéki frakcióból elsőként kilépő képviselő hasonló tapasztalatokról számolt be, mint Schmidt Csaba. Mint Facebook-oldalán írta, saját, 7. számú választókörzetének javasolt témakörei sem kerültek be a költségvetésbe. Kiemelte: „a Mártírok útján elkezdett parkoló folytatása is teljesen bizonytalanná vált, pedig választási ígéret volt! Az elmúlt évben kezdték el a kivitelezést 2020 helyett, és lehet, hogy 2024-ig semmi sem valósul meg a folytatásból!” Utalt arra is, hogy szerinte csak az alpolgármester, Lusztig Péter (DK) van olyan szerencsés helyzetben, hogy vele nem fordulnak elő ilyen problémák.

A politikus keserűen jegyezte meg, hogy „lehet 70 millióért bulizni augusztus 20-án, Bányásznapon! Nincs szükség a 300 milliós Tulipános házi kötbérre, jogerő esetén valaki majd fizeti az elbocsátott dolgozók után esetleg megítélt 54 milliót, fizeti majd valaki a T-szolnak a 100 millió feletti összeget, amibe részükre a meg nem valósuló piac került!” Arról is írt, hogy bár ő(k) nem hisz(nek) benne, és napokon belül kiderül úgyis, a rossz nyelvek szerint a Demokratikus Koalíció befutó helyen indítja a Gyurcsány-párt rendezvényein is fellépő polgármesterasszonyt.

Mint korábban megírtuk, a grémium 2021 decemberében ideiglenes költségvetésről döntött, hogy az idei költségvetés megalkotásáig a város működőképessége megmaradjon. Az átmeneti időszakban egyébként a város az előző évi költségvetés tizenketted részével megegyező összeggel gazdálkodhat.