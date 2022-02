Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola az idei megemlékezést pénteken tartotta. Az ünnepségen felelevenítették Angyallfy életútját, aki gyakorlati ismeretekkel is rendelkezett, hiszen Tatán és a csallóközi Ekecsen gazdálkodott is. Nem véletlen, hogy gróf Festetics György, a keszthelyi Georgikonba meghívta tanárnak. Később pedig az intézmény igazgatói feladatait is ellátta. Miután az idén Fellner-év is van, így érdemes megemlíteni, hogy Angyallfy, a híres építész, Fellner Jakab unokájával kötött házasságot.

Hozák Attila, az intézmény vezetője azt is kiemelte, hogy az Angyalffy-kutatások ma is zajlanak dr. Fülöp Éva Mária vezetésével. A megemlékezés apropóján pedagógusokat és diákokat is jutalmaztak. Az alsósoknál az Év tanulója Dávid Fanni, Fülöp Amira és Kiss Gréta lettek. A felsősöknél Buzer Jasmina érdemelte ki ezt a címet. Az Év művészeti iskola tanulója Hajnal Kata, művész-tanárnője: Sulyok Teréz. A Tudás napjának első helyezettje a 8. osztályos Csapó Lara lett. Az 1–2. osztályosok rajzversenyét László Léna nyerte, a 3–4-dikesek között Fülöp Amira, a felsősöknél Hajnal Kata.