A várandósság pillanatától a párok számára az egyik legfontosabb kérdés: mi legyen a baba neve? Érthető hát, hogy nem csökken a névkérelmek benyújtásának intenzitása. Tavaly csaknem hétszáz új keresztnevet szerettek volna anyakönyveztetni a szülők hazánkban – írják az internetes portálok. A névkérelmezés jogszabályai az elmúlt időszakban nem változtak és a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján található alapelvek sem módosultak.

A nemzetiségi önkormányzatok is segítenek

Új jelenség, hogy a hazánkban elismert 13 nemzetiség országos önkormányzatának honlapján is megtalálható már az adott népcsoport névlistája. Így annak, aki valamelyik nemzetiséghez tartozik, már könnyen elérhető a nemzetiségi névlista is, akár ebből is választhat nevet. Tavaly az utónévbizottság 108 nevet javasolt anyakönyvezésre, amelyből 63 női és 45 férfinév.

Nagyon színes a névkérelmek típusa, és a nagy százalékuk külföldi név. A szülők néha nehezen fogadják el, hogy magyar állampolgárként minden idegen nevet a magyar kiejtésnek megfelelően, a magyar helyesírás szerint kell bejegyezni. A legtöbb kérelem éppen azért nem kap zöld utat, mert a nevet a szülők idegen helyesírással kérik – olvasható az internetes felületeken. Éppen ezért a Maya, Noah, Deniel nevek felvétele csak így lehetséges: Maja, Noé, Dániel.

Nuca nem, de Malajka lehet a gyerek

Mauglira továbbra sem lehet keresztelni a gyereket, ugyanakkor tavaly anyakönyvezhetővé vált többek közt a Kassziopeia és a Dzseferzon is, de a túlságosan becéző alakú nevek, mint a Marci, a Bandi, a Levi, a Beni, a Nati, a Nuca, a Dorci vagy a Méhike továbbra sem vehető fel. Ahogy elutasították a mesefigura neveket, így a Krisztofórót és a Mauglit, a kitalált neveket, mint a Pancsi, a Csaky, az Almapille, a Rozs, a Pompánia, a Limpi és a Marcipán, illetve előfordult olyan is, hogy valaki a Vaszilijevics családnevet szerette volna keresztnévnek adni, de ez sem ment át a szűrőn. A szakemberek szerint a hagyományos keresztnevek ma már szinte teljesen kimentek a divatból, a fiúknál a László, József és a János, a lányoknál a Mária, az Erzsébet és a Katalin egyre kevésbé népszerű.



Különleges hangzású nevek kerültek a listára - Választható női nevek: Femke, Alita, Mildi, Malajka, Kassziopeia, Terra, Mézi. Férfi nevek: Szotirisz, Szahel, Ömer, Kaled, Raed, Dzseferzon, Rahmel. Ezek mellett elfogadtak több, két név összetételéből keletkezett női nevet: Annazsófia, Annalea, Annadóra, Annadorka, Elizabella, Minabella. Megtalálható a bejegyzésre javasolt nevek között a virágnévi eredetű Iglice női, a helynévként is szereplő Szeben férfinév, sőt bővült a férfinevek sora egy újabb, a Gyűrűk urából származó névvel, ez a már a külföldi névadásban elterjedt Elládán.