Oroszország támadást indított Ukrajna ellen csütörtökön, helyi idő szerint hajnali öt óra tájban. Habár a katasztrófa nemrégiben tört ki, számos magyar, határ menti család ajánlott fel szállást, segítséget az útra kelt kárpátaljai menekülőknek – de megyénkben, megyénk közelében is van erre szívmelengető példa.

A Komárom-Esztergom megye határához közeli faluban, Száron működik 2004 óta az Élni jó ház falusi szálláshelyként. Apartmanjaiban, Baranyi Edit tulajdonos 2008 óta fogadja a pihenni vágyókat, táborozókat. Jelenleg egy menekülni kényszerülő család lelt náluk otthonra. Baranyi Edit elmondta: a lánya, Kata hívta fel a figyelmét arra, hogy felajánlhatná bajba jutott embereknek a ház egy részét.

– Azonnal igent mondtam. Csak később gondoltam át, hogy valójában azért csináltam, mert van a Bibliában egy mondat, miszerint

amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.

Ez a mondat nagyon megérintett annak idején, amikor felnőtt koromban megtértem. Ha menekülnöm kellene, biztosan azt szeretném én is, hogy valaki befogadjon. A férjemmel is megbeszéltem, ő is támogatott – mesélte.

A tulajdonos az interneten tette közzé szándékát, miszerint ideiglenesen felajánlja a házat egy menekült kárpátaljai család részére. A bejegyzést csaknem ötszázan osztották tovább, melynek hatására felgyorsultak az események: a tulajdonosok nemsokára megtalálták a szükségben lévőket.