Hat gokart gumiabroncs, néhány szakadt bordásszíj, számos csavar és égett gumidarab. Ezek díszítik Horn Lilla, a megszállott gokartversenyző szobájában a komódot. A 14 éves lány nem akármilyen eredményekkel büszkélkedhet, pedig mindössze egy kamaszról van szó.

Kora ellenére nagyon ambiciózus, a közelmúltban újra sikerrel vette a kanyarokat.

Nagy álma, hogy gyorsasági versenyzőként indulhasson a profik között. De ne siessünk ennyire előre! Lilla a sváb településen tanul: a német nemzetiségi általános iskola végzős tanulója. Az autósport iránti rajongása három évvel ezelőtt kezdődött. A helyszín a Hungaroring volt. A pálya szélén állva és az előtte elsuhanó autókat látva biztos volt benne, hogy egyszer ő is kipróbálja majd az autó-motorsportot.

Csaknem egy év telt el, mikor az amatőr bérgokart versenyben, az MNASZ Hobby Cart Kupába bekapcsolódva bizonyíthatott kezdőként. Rögtön beleszeretett a gokartversenyzésbe. Az sem tartotta vissza, hogy lányként egyedül volt a junior és I. kategóriában is. És el isérkeztünk a bűvös évhez, 2021-hez, amikor már az egész versenyidényt, a 12 versenyhétvégét teljesítette, nem is akármilyen eredménnyel.

Összetett bajnok lett junior kategóriában.

Nem is akárhogyan, a bajnokság fennállása óta ugyanis ő az első lány, aki ebben a kategóriában a legjobbnak bizonyult. Kitartását, ügyességét, fejlődését az Év sportolója díjjal ismerték el a versenyszervezők.

– Nagyon sok segítséget kapott az edzőjétől, Janecskó Adriántól – mondta Krisztina, Lilla édesanyja. Trénere elkísérte őt minden versenyére és tudásán, tapasztalatain túl mentálisan is segítette a fiatal kecskédi lányt.

– Jöttek a hétvégi edzések, de nem hagyta ki az otthoni felkészülést sem. Tanulmányozta a pályákat, szimulátorral gyakorolt, emellett nagy gondot fordított a fizikai felkészülésre is. Megnézte a korábbi versenyvideókat, amikből sokat tanult – mesélte az édesanya.

Krisztina félti a lányát, de gyermeke boldogsága mindennél fontosabb számára.

És Lillának ezt jelenti a versenyzés. A lány ügyességét bizonyította a Gokart Talent Cup (GTC) 2021-es téli tehetségkutató négyfordulós terembajnokságán is, ahol összetett 3. helyezett lett a I-es kategóriában. A SODI World Series (SWS) versenysorozatban pedig junior kategóriában országos 2. helyen végzett tavaly. Lilla nemcsak a pályán, a tanulásban is megállja a helyét.

Amikor megkérdezzük a vélt idei terveiről, máris jön a válasz. Szeretne ismét jól teljesíteni, emellett helyt állni a rutinosabb versenyzők között. Szívesen kipróbálná a versenygokartozást, ügyességének köszönhetően hamarosan módja adódik néhány tesztre Kecskeméten.

– Kicsit távolabbra tekintve álma, hogy a Magyar Gokart Szövetség Országos Gokart Bajnokságban is elindulhasson majd a profik között, és egyszer autós gyorsasági versenyzőként tegye magát próbára – összegezte az anyuka. Addig pedig marad a szorgalmas tanulás és a gyakorlás a versenypályákon. Na és persze a lelkes szurkolás neki, amit minden magyar autóversenyző megérdemel.

Papíron is alkot - Krisztinától megtudtuk még azt is, mivel foglalkozik Lilla szívesen egy-két versenyszám között. Lánya a szabadidejében, ha egyáltalán van olyan, szívesen rajzol. Sőt, mint kiderült, ebben a műfajban is je­leskedik. Az a versenytárs is nagyon örülhetett a rajznak, aki tudtán kívül modellt állt a lánynak, és meglepetésként megkapta a grafikát.