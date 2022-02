Számos helyen károkat okozott a szél A vasárnapi szélben a megyeszékhelyen a Töhötöm vezér utcában egy társasház bejárata elé zuhant egy hatalmas fa, amely akadályozta a bejutást. Majd a Cseri lakótelepen dőlt egy fa a járdára. Emellett a Május 1. utca és a Blaha Lujza utca kereszteződésében is egy kidőlt fa akadályozta a forgalmat, a tűzoltók itt láncfűrésszel avatkoztak be. Nemcsak az utakra és a járdákra, de az autókra is rádőltek a fák a városban. A Gál István lakótelepen egy 10 méteres fűzfa két autóra is rádőlt.