Az előadásnak stílszerűen a tornaterem adott otthont, amely színültig megtelt tizenegyedikes diákokkal és végzős hallgatókkal. Kiderült, hogy Erdei Zsolt nemcsak sikereire, hanem vereségeire is egyaránt büszke. Persze – tette hozzá – a világbajnoki aranyérem nagyon jó érzés a lelkének, hiszen Budapesten és magyar közönség előtt győzött. Mint ahogyan a szegedi profi bajnoki mérkőzés is csodálatos emlék, ahol 10 ezren egyszerre énekelték a Szállj el kismadár című dalt. Azt is elárulta, a kudarcok szemléletformáló hatása nélkül ma más ember lenne.

– A szerelmet tartom a legnagyobb sikernek – mondta Erdei Zsolt, aki szerint valakit az vezet sikerhez, ha szenvedéllyel végzi azt, és akkor mindenből ki lehet hozni a maximumot.

Jakab Jácint rendezvényszervező szerint a program célt ért, ha példamutató előadókkal beszélgetnek a fiatalok. Olyan közéleti személyekkel, vagy sportolókkal, akik sikereikkel motiválják a fiatal generációt. Az első előadáson Csernoviczki Éva és édesapja, Csaba beszélt arról, szerintük mi a siker titka az élsportban.