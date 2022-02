Csernátoni Bernadett könyvtáros, közművelődési szakember elmondta, hogy 2017 decemberében indult el a helyi kézműves kör, amelynek keretein belül már eddig is többféle tevékenységgel, technikával is megismertette az érdeklődőket. Mivel eddig hímzéssel nem foglalkoztak, így felfigyelt a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) A Szakkör – Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért felhívására. A pályázaton öt fő részére nyertek el hímzéshez szükséges alapanyagot, a meghirdetett helyek hamar be is teltek.

A résztvevők heti egyszer szoktak találkozni, a foglalkozásokon megtekintik a videós segédanyagokat, majd megkezdődik az újabb munkadarabok elkészítése. A minták nyomása is csoportos feladatként szokott zajlani, az alkotók haza szokták vinni a kiszabott anyagokat, a hímzést jellemzően otthon végzik. A közművelődési szakember elárulta, az érdeklődők örülnek annak, hogy sokszínű és új dolgokat tanulhatnak meg az összejövetelek alatt. Bár időközben a kezdő csoportból ketten távoztak, hamar jöttek mások a helyükre. A program zárásaként az elkészült produktumokból kéthetes kiállítást fognak szervezni, ugyanakkor a lakosok részéről a jövőben is lenne igény hasonló szakkörökre.