Csütörtök hajnal óta az egész világ tekintete Ukrajnára szegeződik. Az oroszok támadásait követően rengetegen indultak el Ukrajna háborúval sújtott területeiről azért, hogy biztonságra és békére lelhessenek. Megyénken keresztül három teherautónyi segélyszállítmány is elindult az ukrán határra. Szárra már az első menekült, kárpátaljai család is megérkezett, hogy itt vészelhesse át ezt a nehéz időszakot. Tatabányán több cég is segítő szándékát fejezte ki az ukrán és ukrán-magyar kettős állampolgárságú dolgozóik felé. Összefoglaltuk nektek, hogy mik történtek pénteken az Ukrán válság kapcsán.

Ha ti is ismertek olyan magánszemélyt, egyesületet vagy esetleg vállalatot, aki, ami bármilyen formában is segítséget nyújt a háborús övezetekből menekülők számára, akkor írjátok meg nekünk a a [email protected] mailcímre, hogy a jó példát minél többen megismerhessék!

Katonai mozgások Tata környékén - mondjuk, mi történik most

Megnövekedett katonai járműforgalom Tatán és környékén. Mindeközben a honvédség az ukrán határ felé csoportosítja erőforrásait. Mi az összefüggés? Eláruljuk: semmi.

Tankokat szállító kamionok és segélyszállítmányok szelik át a megyét

Bécs gyorsan reagált az ukrajnai konfliktus hírére és már útnak is indított három teherautónyi segélyszállítmányt.

Az ukrán helyzet nincs hatással a tatabányai erőmű működésére

A megyeszékhely távhőellátása zavartalan, erről tájékoztatta a lakosságot a Tatabánya Erőmű.

Tata segítene a vendégmunkások családjainak

Megkérdeztünk két önkormányzatot, hogy a kialakult ukrán válság kapcsán milyen segítséget terveznek nyújtani a helyben dolgozó ukrán vendégmunkásoknak.

Adománygyűjtés indult Tatabánya ukrajnai testvérvárosának megsegítésére

A város önkormányzata listát közölt, mire lenne szükség a zömében magyarlakta testvérvárosban, Tiszapéterfalván.

Száron fogadták be a kárpátaljai családot, a 17 éves fiút már vitték volna katonának

Az Ukrajnában kialakult helyzet miatt sokan indultak el mindenüket hátrahagyva a biztonságért. Egy kárpátaljai család Száron, az Élni jó házban talált otthonra.

Egy Ukrajnából menekült család Záhonyban talált újra egymásra

A művelődési házban biztosítanak szállást és ellátást az ukrajnai háború elől Záhony felől Magyarországra menekülőknek.

Dolgozóik gyermekeit segíti kimenteni Ukrajnából a tatabányai cég

A Facebookon bukkant fel a hír, a posztot pedig több ezren osztották meg: a tatabányai Coloplast Hungary Kft. minden segítséget megad a cég ukrán munkavállalóinak.

Humanitárius segítséget nyújt az AGC

Az AGC Glass Hungary Kft. mindenben segítséget nyújt az ukrán és az ukrán-magyar munkatársainak. A cég lakhatást is biztosít a kimenekített hozzátartozók számára.

Segít a Magyar Református Szeretetszolgálat

A Tatai Református Egyházközség közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat élelmiszer-szállítmánnyal és adománygyűjtéssel áll az ukrajnai háborútól szenvedők mellé. Már csütörtökön útnak indítottak egy 800 kilogrammnyi élelmiszersegélyt a határ felé.

Kocsis Máté: a baloldali politikusok tartózkodjanak a felelőtlen kijelentésektől!

A Fidesz frakcióvezetője arra kér minden baloldali politikust, hogy ma és a következő napokban is inkább tartózkodjanak a felelőtlen kijelentésektől, a veszélyes ötletek megfogalmazásától, különösképpen az álhírek terjesztésétől.