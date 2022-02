Két eredményes pályázatnak örülhettek február 9-én szerdán a vértessomlói önkéntes tűzoltók: a tűzoltószertár energetikai fejlesztéséről, valamint egy új csapatszállító busz érkezéséről tartottak sajtótájékoztatót a szertár előtt. Az egyesületnek a folyamatos versenyzés miatt is nagy szüksége van a járműre.

A Magyar Falu Programon belül jutott autóhoz az egyesület (Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra)

Verőfényes napsütésben tartott tájékoztatón jelentették be az immár 109 éve működő Vértessomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület fejlődéseit. Egy LEADER-pályázaton belül ugyanis a legutóbb 2007-ben felújított szertár épülete energetikailag is felfrissült: 4,3 millió forintból, önkormányzati segítséggel új nyílászárókat, valamint egy kondenzációs kazánt szereltek be az épületbe. A tűzoltók gazdagodtak továbbá egy nyomtatóval, és egyéb informatikai eszközökkel is. A Magyar Falu Programon belül egy kisbuszt nyert az egyesület, amellyel egy régi vágy teljesült: a kilenc személyes jármű csapatszállításra, bevetésre egyaránt használható.

Az eseményen Igó István, a település polgármestere elmondta: a faluban kiemelkedő fontossággal bír, hogy az önkéntes lánglovagok megfelelő feltételek mellett tudják végezni munkájukat. Annál is inkább, hiszen hangsúlyozta: a községet gyúlékony szántóföldek veszik körül, emellett a Tatabányát elkerülő úton történő balesetek is sok munkával látják el a szakembereket.

Megfelelő feltételek mellett végezhetik feladataikat a tűzoltók (Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra)

A pályázatok műszaki részének ismertetése után az egyesület elnöke, Schäffer László bejelentette: a vértessomlói önkéntesek az Európai Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Olimpiára három csapattal kvalifikálták magukat, a megmérettetésen két felnőtt, valamint egy ifjúsági csapattal képviselik hazánkat Szlovéniában.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő egyebek mellett az egyesület példátlan utánpótlás-nevelési munkáját emelte ki. Hangsúlyozta: egy civil szervezet jövőjét a fiatal generációk képviselik, ezt a folyamatos versenyzési lehetőséggel példátlanul végzik a somlóiak.

Az energetikai fejlesztések örömére ez után átvágták a nemzeti színű szalagot, majd Szunyog Zoltán, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója adta át az egyesületnek a kisbusz kulcsát.