A tatai dandár közösségi oldalán számolt be arról, hogy az előttünk álló héten is folytatódnak a nagy hanghatással járó gyakorlatok. A lő-és gyakorlótereken hétfőtől csütörtökig, minden nap kell készülni katonai gyakorlatra. A hangos lövésekre reggel 8 órától este 10 óráig kell számítani.

Gyakorlatos napok a február 21-i héten:

Február 21-én 8.00-20.00-ig

Február 22-én 8.00-20.00-ig

Február 23-án 8.00-22.00-ig

Február 24-én 8.00-20.00-ig

Kiemelik, hogy a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja a környékben lakók nyugalmát.

Továbbá az MH 25. Klapka György Lövészdandár arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy megnövekedett katonai járműforgalom is várható az előttünk álló hét több napján is.

Február 24-én 6:00-tól - 20.00-ig: Tata laktanya- Dunaalmás- Neszmély-Süttő-Lábatlan-Bajót-Bajna-Héreg-Tarján-Agostyán- Tata laktanya útvonalon.

Február 25-én 05:00-től - 13:30-ig: Tata laktanya- Dunaalmás- Neszmély-Süttő-Lábatlan-Bajót-Bajna-Héreg-Tarján-Agostyán- Tata laktanya útvonalon.