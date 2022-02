A rendezvényen prof. dr. Prokopp Mária művészettörténész köszöntötte a jelenlévőket, majd Pálmai Árpád egyházzenész, ének-zene tanár, karnagy Balassi Bálint-műveket adott elő. Az első előadást dr. Zsembery Ákos okleveles építészmérnök tartotta, aki a Fürdő Szálló helyreállításáról, felújításáról mesélt az érdeklődőknek. Megjegyezte, hogy az épület helyén egykor a Hévizi-tó állt, melyet az utolsó éveiben jórészt már csak lóúsztatásra használtak.

Megtudtuk: a Fürdő Szálló aranykora az 1930-as évektől az 1960-as évekig tartott, és hogy az emeleti díszterem olyan emberek emlékeit őrzi, mint Kossuth Lajos, Széchenyi István, vagy éppen Blaha Lujza. Az előadó az ingatlan állapotromlására is kitért: elmondása szerint ha korábban az ablakokat nem deszkázták volna be, akkor a megfelelő szellőzés révén akár meg is lehetett volna menteni a belső díszítő festést. Végezetül arról beszélt, hogy a megújult utcafronti homlokzat az épület 19–20. századfordulós időszakát tükrözi.

Másodikként Németh Kata, az Esztergomi Tanítóképző öregdiákja mesélt a tanulmányairól, a képzés során, illetve a pedagógusi pályája alkalmával szerzett élményeiről. Elhangzott, hogy 1990-ben 280 taggal alapították meg az Esztergomi Tanítóképző Öregdiákjainak Egyesületét, mely harminc év után 2020-ban fejezte be működését. Németh Kata felidézte, hogy csodálatos tanárai voltak, akik arra nevelték őt és társait, hogy szeretetet adjanak, türelmesek legyenek és mindent tegyenek meg diákjaikért.

A harmadik előadó Schlosser Attila műemléki, igazságügyi műszaki szakértő volt, aki a belvárosi Kálvária-kápolna lehetséges megújulásáról mesélt a közönségnek. Felidézte, hogy az épület 1900-ban, közadakozásból épült: a második világháborúban megsérült a tornya, akkor helyrehozatták, de lényegében 1945 óta senki sem foglalkozott a kápolnával. Van benne egy életnagyságú szobor, melyet védőborítással láttak el, hogy ha megsérülnek a falak vagy leomlik a torony, akkor sérülés nélkül megúszhatja az alkotás.

Kijelentette, hogy az épület szerkezetileg ép állapotban van, és hogy dr. Zsembery Ákos jóvoltából a felújítási terv is rendelkezésre áll. A rendezvény végén Erős Gábor alpolgármester ismertette, hogy az önkormányzat az idei költségvetésében 15 millió forintot különített el a kápolna felújítására és reméli, hogy mihamarabb megvalósulhat a projekt, hiszen az épület a jelenlegi állapotánál jobb sorsot érdemel.