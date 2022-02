Az országgyűlési képviselő koordinációjával és segítségével adományokat juttatnak a menekülteknek. A térségben több helyen is gyűjtenek.

„Péntek délután egy fiatalember jelentkezett be hozzám az irodámba, fogadjam. Mikor bejött bátran, határozottan azt mondta: csináljuk! Segítségért jött, hogy segíthessen. Fuvarozókkal, helyi, megyei élelmiszeripari cégekkel polgármesterekkel vette fel a kapcsolatot. kérdés az ukrán-magyar határnál most is ott lévő képviselőtársamtól, hogy mire is van szükség, gyors egyeztetés a Bányász Klub Alapítvány kuratóriumának elnökével, és némiképp átszervezve a jövő hetet, minden összeállt!

Tegnap óta olyan események történnek körülöttünk, amit már generációknak nem kellett átélni. Nem ismerik a fegyverek hangját, a menekülés érzését, a kilátástalanság fenyegető súlyát. Az egy bőröndben elférő, félelem rakta ruhák, a kisgyermek kedvenc játéka és valami otthonról. Útitárs a szorongás és a kilátástalanság. Meg a félelem. Menekülés az életért.

- írta posztjában Czunyiné dr. Bertalan Judit.

A gyűjtést az oroszlányi Bányász Klubba szervezték, ahová folyamatosan várják az adományokat. Az adományokat szervezetten és célzottan megyei, térségi szállítmányozó cégek vállalták. A gyűjtés folyamatos. Most szombaton délután 15 órától zárásig, vasárnap egész nap, majd hétköznaponként délelőtt 10 óra és este 20 óra között. Amit kérnek: liszt, olaj, zsír, só, élesztő, tisztálkodószerek.

Ősz Ferenc Bakonysárkány polgármesetere is adományozásra kéri a helyieket. Alapvető élelmiszereket kérnek, amelyet a faluházba lehet vinni szombaton 12:00 óráig, jövő héttől pedig munkaidőben. A beérkezett élelmiszert a legrövidebb idő alatt továbbítják. Amire most szükség van: lisztet, cukrot, olajat, száraz élelmiszert, takarót, tisztálkodószert kérnek.