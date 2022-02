A tatai kötődésű Esztergályos Patrik új podcast sorozatának második epizódját mutatta be a napokban. Az adásba az a páros érkezett hozzá, akik aztán igazán motiváltan, sikerre éhesen utaztak Dominikára. Patrik utánajárt, most milyen érzések gyötrik őket az Exatlon Hungary All Starsból való kiesésük után.

Alapból sok kérdésem volt a srácokhoz, de az adás felvétele közben is merültek fel bennem válaszokra váró kérdőjelek. A válaszok azért megdöbbentettek...

– ezzel a felütéssel tette közzé az új epizódot a tatai vívóból lett influenszer. Vendége ezúttal Szabó-Thomka Hanna mellett nem más volt, mint Mischinger Péter, aki nem kertelt, nyíltan elmondta, amit korábbi ellenfeléről, Kempf Zozóról gondol.

Amikor Patrik arról faggatta, kivel nem szimpatizál a Bajnokok csapatából, az Exatlon korábbi Kihívója úgy fogalmazott, hogy neki egyetlen jó napja nem volt a mostani Exatlonban, amit biztosan láttak rajta a nézők is. Hozzátette: ők Zalánnal két dudás voltak egy csárdában, ahol Zalán volt az erősebb dudás, akinek a személye komoly konfliktust okozott, például azért, mert nehéz vele vitatkozni. Peti meglátásai szerint Zalánnak jó érvei vannak, de a vitákat rosszul fejezi be, megtörve a szituációt vagy kilépve belőle.

Zozónak a folyamatos viccelődése, amíg rajta van a kamera, és ez a csúnya szóval élve műmájerkedése nekem nagyon fáj. Főleg úgy, és ezt itthonról még jobban lehet látni, mint élőben, hogy amikor nem direktben rajta van a kamera, csak éppen messziről egy kamera veszi, akkor a folyamatos fintorgás, elégedetlenség, minek van itt ez az egész… Ez nekem nem szimpatikus, nem tetszik a metakommunikációja a Zozónak

– adta ki magából kendőzetlenül a véleményét Péter, aki azt is elárulta a műsorban, hogy Ujvári Izával kapcsolatban is vannak negatív érzései. A korábbi Kihívó úgy látja, a Bajnok lány csak akkor fut, amikor akar. Máskor pedig csak ráfogja a térdére a dolgot, jóllehet azt Péter sem vonja kétségbe, hogy valóban fájhat neki.