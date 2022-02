A rendezvény menete több pontban is módosult. Például az ünnep – jó esetben – egy hétvégére esik az iskolások és a nyugdíjasok farsangjával, amelyeknek a művelődési ház ad otthont. Most azonban kibővült a programsor, a hét minden napján meglepetés várta a gyermekeket, akik saját intézményükben "farsangoltak" az elmúlt napokban.

Állatos jelmezek

Érdekes partival kezdődött az ünnep: pizsama volt a hétfői dresszkód. Ha nem is esti öltözetben lépték át az apróságok az óvoda küszöbét, aznap mindenki ezt a maskarát öltötte magára. A program az állatok farsangjával folytatódott, amelynek keretében Barkóczi Titanilla, a Magyar Bábjátékos Egyesület tagja szórakoztatta a piciket. A nap szabálya szerint csak és kizárólag állatos jelmezt ölthetett mindenki. Így nem volt ritka egy teremben látni a cica és a kutyus mellett olyan fajokat, amelyek természetes élőhelyükön sosem találkoztak volna. Például a dinoszaurusz mellett ott volt a krokodil és a teknősbéka is.

Ezt követte a színek napja. A lényeg az volt, hogy tetőtől talpig egyszínű ruhákban mulattak a kecskédi gyermekek. Míg másnap, a bohóckodás napján épp az ellenkezője érvényesült. A felemás zoknik és pöttyös, valamint a kockás ruhák egyvelege volt porondon.

Batman is táncolt

A látványos bemutatók zárásaként jelmezbálba hívtak. Többek mellett fellépett a középkori lovag, Batman a szuperhős, a tavasz tündér és a Földanya is. A kislányok örök kedvence Elza és Csipkerózsika is szerepelt a felhozatalban, de királylány jelmeze is kitűnt a sok-sok variáció közül. Végül, de nem utolsó sorban, nem maradhatott el a tánc és a tombola sem. Az ajándékok egyediségét a szülők adták, ugyanis gondosan becsomagolt játékokkal lepték meg az apróságokat. Beutl Istvánné intézményvezető összegzése szerint a készülődés beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Csak annyit mondott, öröm volt látni az óvodások arcán a mosolyt.