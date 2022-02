Második alkalommal szervezték meg a medvehetet a Német Nemzetiségi Óvodában. A programfolyam csúcspontja az volt, amikor a gyerkőcök kedvenc macijukat magukhoz ölelve érkeztek: volt, aki plüss táskából varázsolta elő, mások kis apróságot, vagy éppen egy hatalmas plüssmedvét szorongattak a kezükben.

– Minden évben próbáljuk valami újdonsággal meglepni a gyerekeket – mondta Pillmann Katalin óvodavezető. – Úgy tűnik, ez az idén is sikerült, mert nagyon jól szórakoztak.

Egy teljes hét a medvékről szólt. Medvékkel kapcsolatos meséket, dalokat tanultak az apróságok – nem csak magyarul, németül is. Álarcokat készítettek maguknak, kiszínezhették kedvenceiket. A hatalmas négylábúak eledeleit is megkóstolták, így csemegézhettek mézes kenyérből és áfonyából is. A barnamedve mellett reflektorfénybe került hófehér bundájú párja, a jegesmedve is. A téli szokásokról, hagyományokról is szót ejtettek az óvónők.

A zimankó kicsalja a barlangból A néphagyomány szerint ha február másodikán a medve előjön a barlangjából és meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik még téli álmot aludni. Ez ugyanis azt jelenti számára: nincs vége a télnek, még hideg jöhet. De ha borús felhők takarják az eget, az a maci számára a zimankó végét jelzi, azt, hogy már lassan vége a télnek. E népi hiedelem gyökere Erdélybe vezet vissza, egyes nézetek szerint a „Nagy Mesemondó” Jókai Mór fantáziájában született meg az időjárást előre megjósoló medve alakja.

Az állat alakját a gyerekek mozgással járó német és magyar versekben, énekekben idézik meg, és még a tornaórára is elvitték kedvenceiket, ahol a gyerekeknek a kezükben tartott plüssökkel különböző akadályokat kellett legyőzniük. A helyes mozgásformák elsajátítását macitalpak segítették: hol jobbra, hol balra, hol egy, hol két lábon ugráltak, átbújtak a bokrokon, legyőzték az útjukba kerülő akadályokat, hogy a végén eljussanak a barlangjukba.

Az izgalmas tematikus hét zárásaként a kicsik egy mackós laminált éremmel térhettek haza.

Fontosak a nemzetiségi hagyományok Huszonöt gyermek jár a gesztesi egycsoportos Német Nemzetiségi Óvodába. Jelenleg sok a nagycsoportos, akik közül szeptembertől várhatóan hatan kezdik meg tanulmányaikat az általános iskolában. Az óvoda kétnyelvű, s az óvodapedagógusok nagyon fontosnak tartják a német nemzetiségi szokások, hagyományok átadását. Rendszeresen szerveznek tematikus heteket. Hamarosan forgácsfánkot készítenek, majd táncoló hóemberként búcsúznak az óvoda kis lakói a téltől. A farsangi mulatság kiszebáb égetésével zárul.