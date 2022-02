Február 17-én újra összeült a tatabányai közgyűlés. A legfőbb napirendi pontja a 2022-es költségvetés megalkotása lett volna, hiszen ezzel eddig nem jutottak dűlőre a képviselők. A büdzsé mintegy 25 milliárd forintos. Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) frakcióvezető emlékeztetett rá, hogy a büdzsé elfogadásának határideje március 15., ezen múlnak a különböző normatív juttatások, és hogy ha nem tárgyalják ma a költségvetést, nem kockáztatják-e ezeket. Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint nem, rendkívüli közgyűlést ugyanis addig tudnak összehívni.

Az eszmecsere ezután a 2021-es költségvetés módosításával folytatódott. Itt felmerült, hogy hogyan lett mintegy 30 millióval több a parkolási bevétel, mint tervezték. Az adóbevételek kapcsán is hasonló kérdés merült fel a kormánypárti frakcióban, hogy hogyan nőtt ez a tétel 250 millióval hirtelen. Schmidt Csaba szerint kérdés, hogy alkalmatlan emberek ülnek a vonatkozó irodán, vagy félrevezették a képviselőket. Az is kérdés, milyen rendezvényre fordítottak 10 millió forintot december 16. után, mire fordítottak 50 millió forintot.

Szücsné Posztovics Ilona szerint az Agora támogatásának elszámolása volt a tízmilliós összeg. Az adóbevételek változását a keresztféléves elszámolásokkal magyarázta a városvezető. A szavazás előtt 15 perc tárgyalási szünetet rendeltek el.

Kulturális bérfejlesztés

A kulturális ágazatot érintő 20 százalékos, kormányrendeletben rögzített bérfejlesztés miatt a városi kulturális intézmények vezetőinek bérét is rendezni kellett. Ez Mikolasek Zsófiát (városi és megyei könyvtár), dr. B. Stenge Csabát (levéltár), Pál Gabriellát (múzeum), valamint Crespo Rodrigót (színház) érinti.

Agora - vezetői pályázat

Az Agora ügyvezetői posztjára pályázatot kell kiírni, mert Sámuel Botond megbízatása május 31-én lejár. A javaslat szerint a pályázati feltétek között közgazdasági és/vagy közművelődési felsőfokú végzettség, ötéves szakirányú gyakorlat, legalább kétéves vezetői tapasztalat is van, ahogy a büntetlen előélet, magyra állampolgárság is. Előny a tárgyalóképes, valamilyen európai nyelvtudás, a közigazgatási tapasztalt. Elvárják a motivációs készséget, az együttműködőkészséget, a proaktivitás is.