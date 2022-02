A tatai Esterházy-kastély újjászületéséről számolt be nemrégiben az Architextura portál. Az oldal az építészfórum.hu csodás fotóival illusztrálva mutatta be azokat az építészeti bravúrokat és lenyűgöző szakmai megoldásokat, amelyekkel a kastély rút kiskacsából lenyűgöző hattyúvá válhatott az Öreg-tó partján. Mi most saját fotóval is kiegészítve akkor és most fotókon mutatjuk meg a változást.

A barokk műemlék sokévnyi kutató-, tervező-, és felújítási munkát követően nyerte vissza régi pompáját. A diplomáciatörténetileg is jelentős épületegyüttes fénykorában császárokat, királyokat, hadvezéreket és grófokat fogadott, ma pedig igazi kulturális és közösségi térként várja a látogatókat. A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése 1,5 milliárd uniós és 900 millió forintos hazai forrásból valósult meg.

Mint arról korábban beszámoltunk, a felújított épületet 2021 tavaszán adták át, azóta várja és nyűgözi le látogatóit, valamint ihleti meg a filmeseket és videósokat. A kastély egyébként 2021 decemberében Építőipari Nívódíjat kapott műemlék helyreállítás, építmény rekonstrukció kategóriában. A közönség is imádja: az ország kastélyai és várai közül ide látogattak el a legtöbben 2021-ben.