Alsógallán a 450 négyzetméteres alapterületű épületben orvosi rendelő és a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények segítő szolgálata működik. A két épületrészben várhatóan 6-6 hétig fognak zajlani a munkálatok. Szigetelik a homlokzatot, nyílászárókat, radiátorokat cserélnek ki, új kazánok és melegvíz-tároló is kerül az épületbe, valamint 103 új lámpatest biztosítja a megfelelő világítást. Az orvosi rendelő február 9-től a Gál István ltp. 702. szám alatti felnőttrendelőbe költözik.

Nyárig megújul a Felsőgallai Szolgáltatóház is. Itt is szigetelik az épületet, kicserélik a külső nyílászárókat, valamint a radiátorokat is, s napelemes rendszert telepítenek. Két új kazánt kap a ház, megújul az épület előtti járda és az előtető is. Az akadálymentes közlekedést lift biztosítja majd, de mosdót is kialakítanak a mozgáskorlátozottak számára. A munkálatok elkezdődtek, és várhatóan május végére fejeződnek be. Az épületben lévő szolgáltatók az aktuális változásokat, nyitvatartás-módosulást a saját fórumaikon közlik ügyfeleikkel.