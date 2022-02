Ahogy arról már beszámoltunk, a hétvége során az országban összesen 8370 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 millió 787 ezer 544 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három nap alatt elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 43 ezer 949 emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 millió 588 ezer 843 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 154 ezer 752 főre csökkent. 3615 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 132-en vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében is leszálló ágban van a járvány ötödik hulláma. Az elmúlt időszak hétvégi összesített covid-adatihoz képest jelentős visszaesés figyelhető meg. Február 25. és február 28. között csupán 255 új esetet vettek nyilvántartásba a szakemberek. Ezzel 56 ezer 616 főre nőtt az összfertőzöttek száma.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint, az országban eddig összesen beoltottak száma 6 millió 394 ezer 379 fő, közülük 6 millió 168 ezer 926 fő a második, 3 millió 809 ezer 703 fő már harmadik oltását is felvette.

Márciusban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.