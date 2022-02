Vagy legalábbis nem sok. A napokban Tatán, Dunaalmáson, Neszmélyen, Süttőn, Lábatlanon, Bajóton, Bajnán, Héregen, Tarjánban és Agostyánban tapasztalható megnövekedett katonai járműforgalom tervezett gyakorlatokhoz kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban, mint arról korábban beszámoltunk, az MH 25. Klapka György Lövészdandár közösségi oldalán tette közzé közleményét, jelezve, hogy a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik rá, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja a Tata környéki állampolgárok nyugalmát.

Ezen kívül megírtuk azt is, hogy a napokban a tatai dandárnál próbált ki fegyvereket a NATO szárazföldi parancsnoka, Roger L. Cloutier. Ahogyan az a fotókon is látszik, az altábornagy magyarországi körútján Tatán is látogatást tett, ahol a fegyverek kipróbálásán túl bemutatókat is szemügyre vett.

Roger L. Cloutier, a NATO szárazföldi parancsnoka tatai látogatásán (Forrás: Facebook/MH 25. Klapka György Lövészdandár)

Mindeközben a Magyar Honvédség közleményben tájékoztatott arról, hogy katonákat és eszközöket csoportosít át az ország keleti régióiba az Ukrajnában kialakult helyzet miatt. Mint írják, a magyar lakosság jelenleg nincs közvetlen veszélyben. Az ország lakosainak nincs miért aggódniuk, nem kell félniük, mindennapi életüket ez nem befolyásolja.

A honvédelmi tárcához az elmúlt időszakban számtalan levél, telefon, állampolgári megkeresés érkezett a keleti országrészben tapasztalható katonai járműmozgások, a légtérben megjelenő helikopterek és Gripenek kapcsán. Magyarországon nincs háborús helyzet, béke van, amit szeretnénk megőrizni.

– szól a tájékoztatás, amelyben azt is kiemelik, hogy mindezek ellenére a Magyar Honvédségnek fel kell készülnie minden eshetőségre az ország és az állampolgárok biztonságának garantálása érdekében, ezért folytatják a technikai eszközök néhány nappal ezelőtt megkezdett átcsoportosítását,

a légtér biztosítását.