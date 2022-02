Az állami vasúttársaság közleménye szerint idén januárban megnőtt a kábellopások száma, van olyan vonal is, amelynek egy bizonyos szakaszán már hatszor lecsaptak az elkövetők. Emellett két transzformátorlopásról is hírt adtak, az esetek fennakadásokat okoztak.

Bár a MÁV-ra nézve minden egyes károkozásnak jelentős anyagi vonzata van, nem mehetünk el amellett sem, hogy a tolvajok hány ember életét nehezítik meg. Különösen igaz ez azokon a viszonylatokon, amelyeket csak néhány éve villamosítottak. Például ha Rákosrendező és Budapest Nyugati pályaudvar közötti szakaszon ily módon idéznek elő mesterséges fennakadást, akkor nemcsak a váci vagy a ceglédi, hanem az esztergomi vonalon közlekedők sem juthatnak el időben az iskolába vagy a munkahelyre.

A vasúttársaság éppen ezért kiemelt feladatának tekinti, hogy lehetőségeihez mérten csökkentse a kábellopások és rongálások számát. Például gyakrabban ellenőriznek, a frekventált szakaszon vagyonvédelmi jelenlétet szerveznek. A kommunikációs igazgatóságtól megtudtuk, hogy 2021-ben 143 kábelrongálás történt hazánkban, ebben persze benne vannak az átépítések, pályakarbantartások alatt álló vasúti pályaszakaszokon bekövetkező gondatlan kábelrongálások is.

Kitértek továbbá a lopásokra is: tájékoztatásuk szerint a felsővezetékben 25 kV-os feszültség van, már a megközelítése is halálos áramütést okozhat, így annak eltulajdonítása életveszélyes, az utóbbi pár évben ilyen nem történt. Ezen kívül a vámhatóság ellenőrzi, sokszor közösen a MÁV szakembereivel együtt keresik fel a MÉH-telepeket. Nem éri meg legálisan átvenni a fémhulladékot, mivel ha a telep üzemeltetői nem tudják igazolni az eredetüket, vagy egyértelműen vasúti infrastruktúrához köthetők, akkor akár könnyen le is bukhatnak.

Az igazgatóság azt is közölte, hogy a folyamatos szabályozásnak és a vasúttársaság erőfeszítéseinek köszönhetően az úgynevezett fémtörvény előtti időszakhoz képest, 2014 óta jelentősen csökkent a kábellopások száma, emellett a fémlopások – például sínek, trafók, jelzőtáblák, aknafedelek – száma is jelentősen visszaesett. Mindössze tizedannyi ma a kábellopási esemény, mint a fémtörvény bevezetését megelőző időszakban.

Csökken az okozott károk mértéke - A vasúttársaságtól megtudtuk, hogy bár folyamatosan sikerül megőrizniük a fémtörvényt követő tendenciát, továbbra is az a céljuk, hogy alacsony szinten tartsák a lopási esetek számát. Amíg 2010–11-ben még évente 600–700, 2012-ben 550, 2013-ban közvetlenül a fémtörvény életbelépése előtt 330 esemény történt, addig 2014-re 65-re zuhant, 2015-ben 60, 2016–17-ben pedig kevesebb mint 30 kábel- és fémlopás volt. Az igazgatóság közölte, hogy tavalyelőtt 12 és tavaly is mindössze 19 ilyen jellegű bűncselekmény történt országosan. A kárösszegekről ugyan nem áll rendelkezésre nyilvántartás, de az biztos, hogy az esetszám zuhanásával arányosan jelentősen csökkent az okozott károk mértéke is.