A közelmúltban zárult az a jótékonysági könyvvásár, amelyet a Tatabányai 4×4 terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezett a tatabányai bibliotékában. Körösladányi Zsombor, az egyesület elnöke elmondta, hogy minden könyv jelképes összegért találhatott új gazdára.

Az egyesület célja ezzel az ötnapos akcióval az volt, hogy ezzel pluszbevételhez jussanak, mivel a hidegebb idő beköszöntével bázishelyük rezsiköltségei megnövekednek. Végül, de nem utolsósorban szerettek volna vásárolni egy tabletet is, amely eltűnt személy keresésénél, tűzesetnél is egyaránt segítségükre lenne.

– Rendkívül jó volt a hangulat és sokan ellátogattak a börzére. A helyszín most a városi bibliotéka volt. Voltak, akik csak egy olvasmányt vásároltak, de akadtak olyanok is, akik több kiadványt vettek, de akadtak olyanok is, akik két könyvet vettek mégis 10 ezer forintot dobtak a becsületkasszába – elevenítette fel a jótékonysági vásár napjait Zsombor. Hozzátette: több ezer kiadvánnyal kezdték meg a börzét, s menet közben a megyei könyvtár vezetősége is felajánlott csaknem ezer könyvet. A kilátogatók kedvükre válogathattak, hiszen minden korosztály megtalálta azt, amire szüksége volt. Az eladósorban lévő olvasmányok között voltak regények, nyelvkönyvek, kötelező olvasmányok, de a tudomány szerelmeseinek sem kellett üres kézzel távoznia. Az idei első könyvvásárukból az önkéntesek több mint 186 ezer forintot gyűjtöttek össze.

– Nagy sikerrel zártuk a második börzénket, hálásak vagyunk a helyszínért, s reméljük, a következő alkalommal is itt lehetünk majd – fűzte hozzá az egyesület vezetője.