– Egyet fordítsál még rajta! Ne úgy, fordítva! Kifelé kell, hogy terpesszen a rémvas – irányította társait Bartal Achilles a disznót feldolgozó csapat vezetője, majd miután az elemeket a helyükre illesztették, úgy pillanatokon belül már lógott is a sertés. Egy fiatal rögvest meg is jegyezte, hogy ez ám a csapatmunka, hiszen a férfiak precíz pontossággal végeztek él az egyik legfontosabb feladatot. Rögvest előkerült a slag is, hogy megtisztítsák a disznó bőrét.

– Vízállásjelentés! – mondta egy szemlélő, miközben az állat testéről szétszóródó vízcseppek pöttyöket hagytak a túl közel állók kabátjain.

– Engem ennyi vízért már megölnének! – harsant fel a csapat egyik tagja, mondván, otthon nem férne bele neki ekkora „pazarlás”.

Az önkormányzat fővédnökségében megtartott XI. Pilismaróti Disznótor hangulatára ezúttal sem lehetett panasz. Sokan kilátogattak a Nyírő Csaba Sportcsarnokhoz, még Erős Gábor országgyűlési képviselőjelölt is megtekintette, hogyan dolgozzák fel az állatot.

– Én bizony már 14 évesen egyedül mostam a beleket. Hurkából szeretem, ha vastag, kolbászból jobb a vékony! – bizonygatta igazát egy nyugdíjas hölgy, aki közelebbről „ellenőrizte”, hogy vajon minden a legnagyobb rendben zajlik-e.

Eközben az épület sarkánál felállított asztaloknál bárki vásárolhatott emlékpólót. Egy másik standnál forró teát, bort is lehetett kóstolni, de sokan vártak arra, hogy megízleljék a klasszikus disznótoros ételeket. Kelendő volt a sült vér, a pecsenye, de a két klasszikus, a hurka és kolbász iránt is nagy volt az érdeklődés.

A Mesevár Óvoda kisebb műsort adott elő, majd „jó ebédhez szólt a nóta”, hiszen megérkeztek a muzsikusok, az Őszikék énekkarral együtt dalra fakasztották a jelenlévőket. A sonkasaccoló verseny mellett a böllérek keresték a falu legjobb savanyúságát és süteményét is. Előbbi kategóriában Lepuschán Tamás almapaprikája, míg utóbbiban Grószné Kati csörögefánkja diadalmaskodott.