11 éve, egészen pontosan 2011. január 29-én történt olyan természeti katasztrófa Oroszlányban, amelyre a mai napig biztosan tisztán emlékszik az, aki átélte. A Richter-skála szerinti 4,7-es erősségű földrengés rázta meg a Dunántúlt, melynek epicentruma Oroszlány közelében volt.

Nagy volt a riadalom

Ahogy akkoriban beszámoltunk, a hatalmas rengés hatására Oroszlányban több 100 ingatlanban keletkezett kár. A városlakók egy része ijedségében az utcára szaladt a földrengés után, rövid időre több helyen elment az áram, illetve akadozott a televízió-, a telefon- és az internet-szolgáltatás. Az erős rengés még a bányató alakját is átrajzolta.

Ezzel azonban nem volt vége a szörnyűségnek. A rengés másnapján 3-as erejű utórengés jelentkezett, amely szintén érezhető volt. A történelmi földrengés során személyi sérülés nem történt. A rengések után a katasztrófavédők megvizsgálták a térségben található veszélyes üzemeket, vörösiszap- és zagytározókat, aluljárókat, hidakat, és megállapították, hogy nem keletkezett kár egyikben sem.

Az egész megyében érezték a rengést

Ahogy arról a 24 Óra 2011. január 31-i számában is beszámolt, Várgesztesen még a templom fala is megrepedt. Vértessomlón is több tucat károsult jelentkezett, az egyik ház kamrájában szabályosan áthasadt a fal, amelynek mindkét oldalán 3-4 centiméteres repedés tátongott. De nem csak az épületekben keletkezett károk mutatták a rengés erejét. A Vértesben egy helyen húsz méter mély kráter keletkezett.

Forrás: 24 Óra/Archív

Várgesztesen a Hajgató család házában keletkezett a legnagyobb kár. Akkora hasadás keletkezett házukon, amely szinte az egész falat átmetszette. Hajgatóné Józsa Erika akkor megtörten mutatta, hogy milyen pusztítást végzett otthonukban a földrengés.

Forrás: 24 Óra/Archív

Akkor olvasóink is beszámoltak arról, hogy miként érzékelték azt a pár másodperces szörnyűséget, amely azon az ominózus estén lejátszódott. Egy oroszlányi szülő így nyilatkozott:

A számítógép előtt ültünk a lányommal, amikor hallottuk a morajt. Iszonyú volt. Tízemeletesben lakunk, a tóparton. Hamar szóltam a másik kislányomnak is, hogy öltözzön. Szerintem nagyon hamar vége volt a morajnak, de lementünk a ház elé, hátha lesz még rengés.

Tatabányáról is hidegrázós beszámolók érkeztek. Egy olvasónk elmondása szerint, a Gál István lakótelepen hullámzott a 10 emeletes ház. Azonnal az utcára rohant mindenki. Szintén tatabányai olvasónk akkor arról mesélt, hogy kutyája előre megérezte, mi fog történni:

Milky, a 3 éves kutyám a délutáni séta után, fél héttől a lakásban nagyon furán viselkedett. Szokatlanul járt fel-alá és látszott rajta, nem találja a helyét. Volt, hogy megállt és egy helyre nézett. Mint aki nem hallja, hogy szólítják. Ő megérezte.