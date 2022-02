De, és itt jön csavar a történetbe, a környező kertek is kaptak a tűzből. – Hosszúkás, keskeny telkek ezek, így lehetett, hogy a szomszédos területekre is átterjedt a tűz – hív minket arrébb Mária, akinek történetére többen is felfigyeltek. Többek között Babai János, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke is, akinek közbenjárására jutottunk el a sértettek portájára. A vezető szinte sajátjának érzi a család gondját és lehetőségeihez mérten mindent megtesz az ügy jobbrafordulásáért.

Visszatérve, szemünk a koromfekete talajra téved. Egyedül egy narancssárga pléd utal arra, házilag is elkezdték az oltást. Látjuk azokat a facsemetéket is, amelyek apróbb sérülést szenvedtek a tűz miatt, és amelyek a kettővel arrébb élő szomszéd tulajdonai. Annyira feltüzelték az események a szomszédot, hogy előbb a feleség nyomdafestéket nem tűrő szavait kellett lenyelnie Máriáéknak, majd a páros férfi tagja állt bosszút az avartüzelésért. Egy nagy markolót hívott segítségül, amivel leparkolt a ház mellé és elkezdte bontani a tetőt.

– Hiába ordítottam, hogy ember van a házban, nem érdekelte őt. Csak néztem és sírtam. Azt hittem, hogy nem látom többé őket – idézi fel a szombati történéseket Mária, akinek 27 éves fia a házban aludt, de párja is az épületben tartózkodott. Szerencsére a tettes nem végzett teljes munkát, egyik pillanatról a másikra elszállt a bosszúvágya.

– A lábánál fogva húztam ki a házból a fiút – veszi át a szót Mária párja. Közben a törmelékek között lépkedünk, mert ha a teljes tetőt nem is, de az előtetőt sikerült lebontani. Nem merik kimondani, hogy tragédia is lehetett volna a történet vége. Csak könnyes szemük árulja el, mielőbb szeretnének visszaköltözni a megörökölt házba.