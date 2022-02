Amint arról már beszámoltunk, Gulyás Imre esztergom-kertvárosi farmjáról két strucc szökött meg február 12-én, szombaton. Az egyik madarat, amelyiknek néhány éve már volt hasonló kalandja, a 117-es táti út melletti patakból kellett kimenteni, ahol a szerencsétlenül járt állat az iszapba ragadt. A strucc sérülések nélkül úszta meg a mentést, haza is került a farmra, ahol este 8 körül még jól volt, ám egy órával később gazdája holtan találta. A struccokra jellemző, hogy a stresszt ennyire rosszul tűrik, Gulyás Imre szerint is a menekülés izgalmai végezhettek a madárral.

– Sok volt ez a szervezetének, nem bírt el ennyi stresszt. Ez a 6-7 éves kakas néhány évvel ezelőtt már átélt hasonlót, akkor bárányok riasztották meg, most egy idegen kutya kergette meg őt és a társát. Az akkori esetet szerencsésen megúszta, a mostanit azonban nem élte túl – mondta fáradtan a gazda.

A másik strucc nagy utat járt be: látták a kenyérmezei vasútállomás közelében, Ácson egy fatelepen és Táton is. Végül Dorogon, a Schmidt lakótelep melletti pataknál sikerült befogni, és autóval hazavinni az 117-es út közelében lévő farmra. A tojó jól van, a lába sérült meg a kalandja során. Gulyás Imre vigyáz rá, aki azt is elmesélte, hogy egy kisebb, novemberben kikeltett struccot is gondoz, ami már a derekáig ér. Mint mondta, a madárról egyéves korában derül majd ki, hogy kakas-e vagy tojó. És talán ő léphet majd a most elpusztult társa helyébe a farmon.