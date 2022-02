A tardosi Dezső Nikolettet néhány éve az ország legstílusosabb hölgyévé választották. Sikere az élő példa arra, hogy csak egy elhatározás kell, és bárki elindulhat a siker útján. Ezt javasolja Tündérszépek versenyünk leendő résztvevőinek is: csak meg kell próbálni. Nikolett tanácsokat is adott, hogy érdemes nekiindulni a versenynek – ami nem csak a külsőn múlik a tardosi írónő szerint.

– Úgy gondolom, hogy aki ki mer állni ország-világ elé, már maga előtt biztosan nyerésre áll. Saját példámat tudom felhozni: amikor 2019-ben elindultam az országos Stíluskirálynő versenyen, nem volt nagy önbizalmam. Féltem, de ki akartam próbálni magam. Ám ez a belső harc vitt előre a verseny során, bizonyítani akartam – emelte ki, majd hozzátette: a megjelenést a belső erőhöz kapcsolja. Fontosnak tartja, hogy mielőtt egy szépségversenyen elindul valaki, legyen tisztában saját magával, és a belső világához, habitusához illő stílussal.

– Nem az a fontos, hogy a legutolsó trendet kövesse az a nő, aki kamera elé mer állni. Jómagam a természetesség híve vagyok, ám ez nem a zéró sminket, hanem a személyiséggel harmóniában lévő megjelenést jelenti. Akkor jó a kisugárzás, amikor a kívül viselt smink és öltözet harmóniában van a belsővel, a személyiséggel. Például akinek a természete vagány, az viseljen vérvörös rúzst, mert az számára jól áll. De egy visszafogottabb természet – mint például ahogy én is az vagyok – ne a harsány színekkel akarjon kitűnni a fotózáson mert az úgy sem lesz hiteles – részletezte Nikolett, aki egyébként a női lélek rejtelmeibe saját személyes élményén keresztül is beavatja az olvasókat tavaly megjelent könyvében. Mondhatni: saját nemének avatott szakértője.

– A leendő Tündérszépeknek is azt tanácsolom: találják meg magukat, hogy ezt a belső harmóniát sugározzák a kamera felé. És sok sikert kívánok minden versenyzőnek – tette hozzá Nikolett.

Miért jelentkezz a Tündérszépek versenyre?

