– Ez az idő elegendő volt ahhoz, hogy az intézmény dolgozói, és az apróságok is be­lakják a kívül-belül meg­újult hatalmas intézményt – mesélte Mohos-Kopcsándi Rózsa intézményvezető, aki azt is elmondta, hogy a színvonalas munkavégzésen túl nagy hangsúlyt kapnak a rendezvények is. Egyebek mellett közeleg a farsangi mulatság is.

Ottjártunkkor is láthattuk, hogy a február 25-i maszkabálra minden gyermek nagy lelkesedéssel készül. Mint ismert, a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda a felújítás óta csaknem kétszeresére bővült. A felújítás komplex volt az 50 férőhelyes óvodában, nemcsak a falakat szigetelték és a nyílászárókat cserélték ki, hanem az emeletráépítéssel további foglalkoztató és szociális helyiségeket is kialakítottak. Például tornaszobát, fejlesztőszobát és a teakonyhát is.

A 21 század igényeinek megfelelő intézmény játszóudvarral is bővült, továbbá a mindennapi nevelési munkához korszerű és modern eszközöket kaptak a pedagógusok. Az átadón Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője és Popovics György, a megyegyűlés elnöke, valamint Bogáth István polgármester is örömét fejezte ki a beruházás kapcsán. Elhangzott, hogy a 105 millió forinthoz sikerült megszerezni a 29 milliós

Fejlesztés - Az óvoda nemcsak tárgyi eszközökkel jól felszerelt. Egyebek mellett a Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja Oroszlányról a logopédust. Megbízási szerződéssel jár Tatabányáról a gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus is heti rendszerességgel az óvodába, hogy minden apróság testi-lelki fejlődése biztosított legyen. Az intézményvezető korábban is óvodában dolgozott Bokodon és Környén, így tudja kamatoztatni az ott szerzett szakmai tapasztalatokat.