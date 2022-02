Megyénkben számos kiváló vendéglátóhely csábít arra, hogy barátainkkal ott töltsük el szabadidőnket. Bizonyára ezek közül sokunknak megvan a saját törzshelye. Mi pedig most erre vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóinknak melyik a kedvence.

Éppen ezért február 1-én 10 órakor elkezdődött a Törzshely 2022 játékunk, melynek az első, február 14-ig tartó szakaszában jelöléseket várunk, hogy megtudjuk, melyek olvasóink kedvenc megyei vendéglátóhelyei.

Bemutatunk most egy oroszlányi bárt, ami sokak számára több, mint egy hely. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár aulájában található vendéglátóhelynek az elmúlt években több tulajdonosa is volt, de a funkciója sosem változott. Mindig megmaradt egy központi helynek, ahová jó betérni a Kölcsey-központ programjai előtt, a rendezvények után, esetleg közben.

Természetesen kialakult már egy törzsgárda, akiket legutóbb az oroszlányi kosármeccs előtt kaptunk lencsevégre. A szurkolók szokás szerint betérnek egy-két pohár sörre és próbálják megjósolni a mérkőzés kimenetelét. Rendszerint elhangzik a játékosoktól elvárt taktika a baráti társaságban, de szóba kerülnek aktuális történések is a csapatról. És még az sem kizárt, hogy a sör mellé lecsúszik egy-két szelet melegszendviccsé sült francia bagett is.

Tavaly augusztus elejétől két oroszlányi tulajdonos vezeti a céget: Bános Roxána és párja, Póczik Gábor. A fiataloknak rengeteg tervük van a jövőt illetően, bár kicsit félve mernek tervezni a pandémia időszakában. Az üzemeltetők szeretnének meghívni országosan ismert humoristákat, de zenei esteket is tető alá hoznak majd a bárban.

Roxána lapunk kérdésére elmondta, nem zárkóznak el a művelődési házzal közös szervezés elől sem, és mindenképpen tovább folytatnák a civil szervezetek támogatását is. Miként azt az Oroszlány Barátainak Köre decemberi ablaknyitogató műsora kapcsán is tették a fiatalok, a tőlük telhető módon hozzájárultak a műsorhoz. Forró italokat és szendvicseket szolgáltak fel a résztvevőknek. Roxánának nem ismeretlen a „műfaj”, hiszen korábban is dolgozott vendéglátóként, Tatabányán. Úgy fogalmazott, számára ez több mint munka. Ez hivatás.

A főnök kiszolgál majd pillázik - Bános Roxána korábban is a vendéglátásban dolgozott. Mint mondja, annak ellenére, hogy a szépségiparban is jártas, semmire nem cserélné nagy szerelmét. Másodállásban az oroszlányi Kertalja utcában üzemelteti szépségszalonját, ahol szempilla- és műkörömépítéssel foglalkozik, valamint pedikűr miatt is egyre több páciens keresi fel. Roxána korábban a megyeszékhelyre járt munkába. A Sport Hotelben dolgozott és remekül kamatoztatja az ott tanultakat. Minden nap beáll a pultba és ott segíti az alkalmazottakat, ahol csak tudja.