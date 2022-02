Tegnap kisírt szemű, aggódó tekintetű emberek kétségbeejtően beszélgettek a munkaközi szünetekben. Ukrajnából a Tatabányai Ipari Parkban itt dolgozó emberek körében nagy az aggodalom. Lányok, asszonyok, fiatalok, középkorúak. Azért jöttek Tatabányára dolgozni, hogy otthon maradt családjuk megélhetését segítsék, biztosítsák. Sok édesanya gyermekét hagyta otthon, a járvány miatt egyre kevesebb alkalommal találkozhattak személyesen szeretteikkel. Most, hogy kitört a háború, teljes bizonytalanságba sodorta őket.

– így kezdődik az a publikus bejegyzés, amelyet több ezren osztottak meg a közösségi oldalon. A sorok a Tatabányán működő Coloplast, a város legnagyobb gyárának vezetőségi döntéséről számolnak be, miszerint a cég segítséget nyújt dolgozóinak a háború sújtotta országban maradt gyermekeik kimentéséhez. A vállalatnál meetingen jelentették be, hogy a coloplastos édesanyák gyermekeinek utazását segítik a határtól, valamint a későbbiekben az itt tartózkodásukhoz szállást is biztosítanak.