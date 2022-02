Mintegy 25 lelkes felnőtt és gyerek csatlakozott a csapathoz, hogy együtt megtisztítsák a vasútállomás és a Tesco közötti szakaszt. Fehérvári Dávid, az egyesület elnöke elmondta, másfél éve már teljes körűen kitakarították ezt a területet, de látták, hogy ismét tele van csomagolási hulladékkal.

Két óra munka után 30 zsákot töltöttek tele szeméttel az önkéntesek. Dávid hozzátette, KÖSZ-kukát is kihelyeztek annak érdekében, hogy a jövőben kevesebb csomagolási hulladék landoljon a földön. Sajnos más jellegű szemétre is bukkantak.

Hungarocellhulladékot, számítógép-billentyűzetet, és egy elpusztult macskát is találtak, amelyet egy műanyag szatyorban hajítottak a bozótosba.

Az egyesület elnöke azt is hangsúlyozta, a szemét nem csak esztétikailag zavaró, hanem az élővilág számára is rendkívül káros. Ezt bizonyítja az is, hogy a helyszínen talált madárfészek nagyrészt műanyag szálakból és hulladékból készült. Tavaly tavasszal nyertek egy pályázaton, ennek keretében a város több pontján is helyeztek ki szemeteseket. Ezt a tevékenységet pedig saját forrásból és az önkormányzat támogatásával is folytatták.

Másfél hónap után azt tapasztaltuk, az emberek használják a kukákat és minimális az elszórt szemét. Bízunk benne, hogy ezen a szakaszon is vissza tudjuk szorítani a szemetelést.

További szemétszedési akciókat is terveznek, a Szent Pál-szigetet takarítják majd, valamint az ácsi kavicsbánya környékén, a Concó befolyásánál is gyűjtenének hulladékot. Szőnyben, Bélapusztán kukákat helyeznek ki a szemétszedés mellett.

– A Duna-partszakasz az erőd alatt nagyon szemetes volt. Amikor elkezdtük a projektünket 2020 telén, kéthavonta össze kellett szednünk a hulladékot, minden alkalommal tíz zsák telt meg. Ellenben tavaly csak egyszer jártunk arra, és akkor csak öt zsákra való gyűlt össze. Az emberek elkezdtek arra figyelni, hogy ne dobálják oda a szemetet. Pedig amikor először jártunk arra, akkor még mosógépalkatrészeket is találtunk – mondta el Fehérvári Dávid.