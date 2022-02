A rend alapítójáról, Bosco Szent Jánosról és névadó védőszentjéről, Szalézi Szent Ferencről ünnepi szentmisén emlékezett meg a Don Bosco Szaléziak Szent István Magyar Tartománya. A hagyományosan évente ismétlődő esemény idei helyszíne a fővárosi Eiffel Műhelyház volt. A szertartás zárórészében, kiemelkedő pedagógiai teljesítménye elismeréseként, Vachajáné Kisgyőri Szilvia, a nyergesújfalui Zafféry Károly Szalézi Középiskola tanára a Boldog Sándor István Nevelési Díjat vehette át Andrásfalvy János tartományfőnök atyától.

A rend aktuális hírlevele jelzi azt is, hogy a kitüntetett huszonhét éve főállású tanára a mostani intézménynek, illetve elődjének. Édesanyja itt volt nyergesi diák. Német nyelvtanárként (is) pedagógus, fontosnak tartja, hogy a tanulók a lehető legjobb eredményeket érjék el az érettségin és a nyelvvizsgákon. Idejét, energiáját nem kímélve, mindenkinek személyre szabottan tart korrepetálásokat, felkészítő órákat, hogy a legtöbbet tudja kihozni diákjaiból. A nyári szünet ideje alatt is ad lehetőséget a külön foglalkozásokra, mindenki nyugodt szívvel fordulhat hozzá.

Az iskolában végzett munkája mellett, Nyergesújfalu közéletében is aktívan jelen van. Kutatja a település kultúráját, sváb szokásait. Írt ilyen témájú könyvet, illetve az elmúlt évben szerkesztője volt egy ilyen kiadványnak. Nagyon odafigyel rendszeres szakmai továbbképzésére. Vachajáné Kisgyőri Szilviával, sok elfoglaltsága közben is, mindig lehet jóízűeket beszélgetni egy-egy kávészünetben a középiskola büféjében.

Két korosztály A minden évben megrendezett hagyományosan jó hangulatú találkozón a szalézi rend idei magyarországi legmagasabb elismerését, a Don Bosco-díjat a szociális ügyekért önkéntes egyházi segítőként kitartóan nagyon sokat dolgozó, kazincbarcikai Begov Ferencné vehette át. A fiatalok aktív ténykedését elismerő Savio Szent Domonkos-díj idei kitüntetettje, a Szalézi Ifjúsági Mozgalom javaslata alapján, Fejes Miklós albertfalvi szalézi animátor lett.