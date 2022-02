Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő koordinálása alatt elindult az adománygyűjtés az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére. A felajánlásokat — tartós élelmiszerek, tisztasági csomagok, ruhák, liszt, olaj, zsír, só, cukor — Oroszlány mellett Bakonysárkányon, Mocsán, Kömlődön, Ácson, Kisbéren és Császáron is várták és várják.

Ősz Ferenc bakonysárkányi polgármester Facebook-posztjaiból megtudtuk, hogy a településen soha nem látott összefogás indult el, hiszen február 26-ig már közel 40 család vitte a segélycsomagokat a faluházba, és a szállítmányok azóta meg is kezdték útjukat a keleti határ felé.

Gyűlnek a csomagok Bakonysárkányon (fotó: Ősz Ferenc)

Ugyanez a példátlan összefogás jellemezte ugyanakkor egész megyénket, hiszen Czunyiné dr. Bertalan Judit közösségi oldalának posztjaiból kiderült, hogy az oroszlányi gyűjtőpontra folyamatosan érkeztek a csomagokkal telerakott kisbuszok és kisteherautók.

A kormánypárti politikus fuvarozókkal, helyi és megyei élelmiszeripari cégekkel, megyénk településeinek polgármestereivel és egy, a keleti határ melletti képviselőtársával is folyamatos kapcsolatban van, így a konzuli szolgálaton keresztül az első szállítmányokat napjainkban már meg is kaphatják a rászoruló családok.

Az adományokat Oroszlányban, a Bányász Klubba minden hétköznap délelőtt 10.00 és este 20.00 óra között várják. Bakonyszombathelyen is gyűnek a csomagok a hétfői napon is. Sinkovicz Zoltán kisbéri polgármester a település Facebook-csoportjában arról számolt be, hogy hétfőtől munkaidőben ők is megkezdik az adományok gyűjtését a Wass Albert Művelődési Házban.