Dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a rendezvényre érkezőket. Megköszönte a gazdálkodó szervezetek tulajdonosainak, vezetőinek munkáját, hiszen az elmúlt évben is rengeteg támogatást kaptak tőlük a kulturális és a sportrendezvények lebonyolításéhoz. Hozzátette azt is, a város a helyi adóbevételek segítségével még tovább tud épülni, az elmúlt évben mintegy 800 millió forint érkezett be Bábolna számlájára.

Új rendezvények Bábolnán

Ennek köszönhetően újabb fejlesztéseket, beruházásokat tervezhetnek. Több új rendezvényt is szerveznek majd a településen. Júliusban országos futóversenyt rendeznek, szintén helyi cég támogatásával. A megmérettetésre már most több mint kétszázan jelentkeztek. A futók a szabadidőparkból indulnak, a ménesbirtok hozzájárulásával befutnak a birtok területére és az arborétumba is, így megismerve Bábolnát.

Jó úton halad a fürdő

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke először a helyszínt méltatta, örömét fejezte ki azért, hogy a fürdő a kezdeti nehézségeket leküzdve elindult a hírnév útján, egyre többen érdeklődnek az új bábolnai létesítmény iránt. Hozzátette azt is, a megyei önkormányzat életében lezárul egy szakasz, mert az előző uniós ciklus pályázatai most érnek véget, de az idén már az újakat is kiírják. Felidézett pár fejlesztést Bábolnáról, például a csónakház építését, a szabadidőpark kialakítását és a metánhasznosító kiserőmű üzembe helyezését.

A cégek a nehéz időkben is helytálltak

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő arról beszélt, jó hallani, hogy új rendezvényeknek is otthont ad majd a város. Kitért arra is, a koronavírus nehéz helyzeteket teremtett, de a bábolnai cégek helytálltak a piacon. Hangoztatta, a szabadidőpark és a fürdő ugyancsak szerves részét képezi a bábolnaiak életének, de a városnak további tervei is vannak.

Új arculatot kapott a fürdő - A nagyadózókat a házigazda, Kovacsics Imre, a győri Rába-Quelle Kft. ügyvezetője is üdvözölte. Kitért a fürdő megújult arculatára is, amelynek célja az volt, hogy jó értelemben vett vidéki életérzést közvetítsen vendégeik felé. Ezt követően a vendégeket körbevezették a fürdő épületében, majd pedig vacsorára invitálták őket.