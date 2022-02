A könyvtár az egyik legidősebb intézménytípus. Mégis életben tudott maradni. Mikolasek Zsófia, a megyei könyvtár igazgatója szerint ennek kézenfekvő oka, hogy mindig képes volt megújulni. Ez történt most Tatabányán.

– Az internetet nem vetélytársnak, hanem eszköznek tekintjük, amely segít eljutni az olvasókhoz. Célunk, hogy minél többen olvassanak, hogy javítani tudjuk az itt élők életminőségét, és ha ehhez szükséges az internet, akkor használjuk azt is.

Tavaly május végén vehették birtokba az olvasók a megújult megyei könyvtár épületét. A hatalmas, tágas terekben elérhetőek a ma hazánkban fellelhető modern könyvtár-technológiai fejlesztések, ugyanakkor az intézmény nagyon emberközpontú. Minden az olvasókat, látogatókat szolgálja. A hagyományos olvasói terek, részlegek mellett a 21. századi követelményeknek megfelelően zajlik a könyvek kölcsönzése, a dokumentumok hozzáférése. A kölcsönzés a nap 24 órájában lehetséges a bejárat közelében a könyvkölcsönző automatáknak köszönhetően.

Több tucat különböző eseményt is szervezünk kiváló munkatársaimmal. Célunk, hogy a könyvtár közösségi térré váljon, éppen ezért kinyitottuk a kaput a kisközösségek felé. Olvasó-, irodalomterápiás, Netnagyi, társasházi, szülőklubok mellett gyermekszínjátszó kört indítottunk és az Új Forrás is hazaköltözött.

A legfrissebb felmérések szerint az átlagos könyvtárhasználó magasan képzett, nyugdíjas hölgy. Emellett sok gyermek is ellátogat a könyvtárba – családdal vagy óvodai, iskolai csoporttal.

Az elmúlt évek alatt sajnos a beiratkozások száma nem emelkedett sokat. Ez nyilván a pandémia következménye is, hiszen nem is voltunk sokat nyitva. Célunk, hogy minél szélesebb rétegeket, főként az aktív korosztályt, valamint a tizenéves fiatalokat is elérjük.

Ennek érdekében számtalan akció, különlegesen kialakított tér vagy felszerelt szoba várja az érkezőket. Ilyen a jól felszerelt kutatószoba, digitalizáló labor, oktatótermek, kávézó vagy az ifjúsági sarok. Céljuk, hogy a „tudás temploma” helyett a könyvtár egy találkozási pont legyen. Az intézmény megyei funkciókat is ellát: hatvan kistelepüléssel állnak kapcsolatban. Módszertani segítséget, szakmai támogatást nyújtanak nekik, és az adatbázisuk is átjárható.

Programok Az intézmény az idén ünnepli működésének 70. évfordulóját. Több programmal készülnek. Lesz születésnapi parti az olvasókkal, virtuális és hagyományos kiállítás, múltidézés fotókkal. Márciustól a csendes órákat is bevezetik, amellyel szeretnék elérni az autizmussal élőket. Egy olyan platformot is létrehoznak, amely lehetővé teszi e-bookok kölcsönzését. Online beiratkozást követően válnának hozzáférhetővé a kiadványok. Az országban elsőként vezették be az ökokönyvtár fogalmát. Ma már kimagasló tevékenységet folytatnak zöldkönyvtárként, amely főként a gazdag tematikus gyűjteményén alapuló szolgáltatásokban nyilvánul meg. A központi épület után sorra újítják fel a fiókkönyvtárakat is a város különböző pontjain. A Népház úti után a bánhidai, majd a felsőgallai is megújul és jelenleg zajlik a kertvárosi felújítása. Szeretnék hamarosan az újvárosi belső tereit is megújítani.