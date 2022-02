Kendőzetlen őszinteséggel mesélt a Bács-Kiskun megyei diákoknak sportpályafutása sikereiről és kudarcairól a Csolnokon élő Fekete László. Magyarország legerősebb embere február 16-i előadásában úgy fogalmazott, a sors jelölte ki számára az utat, amin végigment. Nem gondolkodott, csak csinálta, sorra jöttek a versenyek és a sikerek, hiszen már a harmadik világbajnokságon nyerni tudott. Elmondt, egész életében a családja és sport éltette. Bár már nem szokott versenyezni, de még rendszeresen eljár edzésekre.

Hatvannégyéves kora ellenére a napokban is 300 kilogrammot húzott fel.

Fekete László számtalan díj büszke tulajdonosa, de mégis a MOB érdeméremre a legbüszkébb. És persze családjára, hiszen öt gyermeke van, két lány és három fiú. A fiúk közül Miklós folytatja az édesapa pályafutását, jelenleg ő a legerősebb a családban.

Emberi értéked nagyságát hirdeti a földön, ha sportban tisztán becsületesen, mások adottságai és akarata fölé tudsz emelkedni. Ellenkező esetben az értéktelen emberek számát gyarapítod a világban.

– így fogalmazott több száz diák előtt tartott előadásában az ország örökös Toldi Miklósa, aki élete legfőbb állomásait idézte fel a több mint egyórás rendhagyó testnevelési óra keretében. Elmondta, a Constantinumba jó barátja, a rendvédelmi tagozatra járó diákokat önvédelemre tanító Kutalik Tamás meghívására érkezett – számolt be a hírről a kiskunfélegyházi esemény apropóján a baon.hu.

Elképesztő rekordok - Az összesen 9 világbajnoki címet szerzett, ma Csolnokon élő Fekete Lászlónak 17 éve nem tudják megdönteni a golyóemelésben szerzett rekordját. Negyvenöt évesen 232,5 kilogrammos kőgolyó felemelésével világrekordot döntött. A Kövek Királyának is hívják emiatt.

A diákoknak arról is beszélt Fekete László, hogy 740 kilogrammos volt a legnagyobb súly, amit életében felemelt. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a világversenyeken sok csalódás is érte versenytársai doppingolása miatt. Fekete László hangsúlyozta, soha semmilyen körülmények között nem doppingolt, minden versenye után maga kérte saját doppingvizsgálatát, ami természetesen mindig negatív volt. A diákokat is arra biztatta, hogy mindig becsületesen és tisztán sportoljanak.