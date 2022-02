Markovics Milán Mór már 12 éve tábori lelkész. Hivatása Tatához köti, de teljesített már szolgálatot Hódmezővásárhelyen és Kaposváron is. A fiatal lelkész munkája mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusz hallgatója. A tatai őrangyallal készített izgalmas interjút a honvédelem.hu, amelyben többek között arról is mesél, hogy az Amerikai Egyesült Államokban tett tanulmányutat, ahol sok mindent megtapasztalt.

Esztergomi egyházmegyés pap kutatásához csatlakozott

Még pappá szentelése előtt eldöntötte, hogy olyan témából szeretne doktorálni, ami mindig is érdekelte. Ez pedig a vallás és a biztonság témaköre. Ujházi Lóránd esztergomi egyházmegyés pap, aki nemzetbiztonsági témakörből is szerezett PhD-t. Ő indította el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a vallás és biztonság témakörével, kapcsolódásával foglalkozó kutatást, ehhez csatlakozott Markovics Milán Mór is. Az egyetemen működő Vallás és Társadalom Kutatóintézet támogatta azt az egy hetes amerikai tanulmányutat is, amelyen az őrnagy a közelmúltban vett részt.

Forrás: honvedelem.hu

Hivatalosan nemcsak a tanulmányútra, hanem a vezető tábori lelkészek konferenciájára is utaztam, amit ebben az évben kivételesen nem Berlinben, hanem Washington DC-ben rendeztek meg. Aztán az utolsó pillanatban kiderült, hogy a koronavírus-járvány miatt a konferenciát online tartják, de mivel nekem már megbeszélt találkozóim voltak, így a tanulmányút nem maradt el

Mór számára meghatározó volt, amikor találkozhatott Paul D. Millerrel, a Georgetown Egyetem nemzetközi tanulmányok professzorával, aki két amerikai elnök mellett is tanácsadóként dolgozott. Találkozott még a Religious Freedom Institute igazgatóhelyettesével, Eric Pattersonnal, aki a Fehér Ház egyik bizottságának tagja is volt, valamint az intézményben és a Pentagonban szolgáló Graham Glover evangélikus tábori lelkész őrnaggyal.

A katonák számára alapvető fontosságú a lelki kísérés

Megbeszéléseik során kölcsönösen megállapították, hogy egyre nagyobb szükség mutatkozik a vallás kutatására olyan területeken, mint a nemzetközi kapcsolatok, a had- és védelemtudomány. Kiemelték, hogy a hadseregekben nagy szükség lenne a vallási kérdésekben járatos tisztekre és szakemberekre.

Az út során volt szerencsém találkozni Timothy P. Borglio érsekkel, az Amerikai Egyesült Államok hadseregének katonai ordináriusával is. Az USA-ban teljesen más a tábori lelkészi rendszer, mint Magyarországon. Minden haderőnemnek megvannak a maga sajátosságai, specialitásai

Az őrnagy kiemelte, hogy a kommunizmus évei alatt lerombolt tábori lelkészi szolgálatot csak 1994-re sikerült újraépíteni itthon, az USA-ban ilyen problémákkal nem kellett megküzdeniük. Ennek következtében nagyon sok minden működik náluk, ami Magyarországon még nem természetes. A tatai őrangyal azt is megtudta, hogy ott a tábori lelkészek nem nyúlhatnak fegyverhez.

Forrás: honvedelem.hu

Soha, semmilyen formában nem nyúlhatnak fegyverhez, viszont mindig ott van mellettük egy asszisztens, aki nemcsak segíti a lelkész munkáját, hanem egyben ő a fegyveres őre is. Sok minden más mellett protokollt is tanulnak. Számomra nagyon érdekes volt, hogy e tanulmányaik során nemcsak azt sajátítják el, hogy miként kell beszélni más vallások képviselőivel, vagy a saját hadsereg elöljáróival, beosztottjaival, hanem azt is, hogy milyen szokások, hagyományok vannak az egyes haderőnemeknél. Például, hogy a tengerészgyalogságnál miért megy először a katona enni, s a parancsnoka csak utoljára, illetve, hogy miért van ez pont fordítva a haditengerészetnél.

Nehéz kérdés, hogy miért lett tábori lelkész

Markovics Milán Mór 2014 óta folyamatosan ellátja a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár tábori lelkészi feladatait is. Az őrnagyot már gyermekkorában is nagyon érdekelte a a vallás, a filozófia, a harc és a gyógyítás. Ezekről a dolgokról tanult mindig. Úgy véli, hogy egyértelmű a kapcsolat a szeretetet hirdető egyház és az „erőszaktól sem visszariadó” katonaság között, hiszen az erőszak sajnos jelen van a mindennapjainkban is.

Van egy szemléletes példám, amit etika előadásokon többször is elmondtam már. Egy apa a gyermekével sétál az utcán, amikor a sötétből eléjük lép ellenséges kinézetű ember és azt mondja, hogy megveri a gyermekét, de őt békén hagyja. Hogyan dönt ilyenkor az apa? Nyilván kiáll a gyermekéért és erőszakkal megvédi a kicsit. A jogos önvédelem fogalmát mindannyian ismerjük, de jogos önvédelem az is, amikor olyanokat védünk meg, akik saját magukat képtelenek lennének. Sőt, nem szabad álszentnek lenni, azt is be kell látni, hogy egy megelőző támadásnak is van védekező hatása. Az egyetem kutatóintézetének munkatársaként a jövőben ezekről a kérdésekről szeretnék majd konferenciákat, workshopokat szervezni, hogy etikai oldalról próbáljuk meg vizsgálni az erőszakot

Missziókban is járt a tatai tábori lelkész

Az őrnagy kétszer Bosznia-Hercegovinában, az EUFOR-ban, kétszer pedig Koszovóban, a KFOR-ban szolgált. Ezeken a missziókon nem könnyű a tábori lelkész feladata.

Forrás: honvedelem.hu

– Amikor lelkészként kinn vagyok egy misszióban, mindig azt tapasztalom, hogy ott a katonákkal való munkavégzés sokkal intenzívebb. Ennek az az egyik oka, hogy bakáknak nem kell a mindennapi otthoni tevékenységükkel foglalkozniuk, s bár a nap 24 órájában készenlétben állnak a feladataik elvégzésére, van szabadidejük is, amit egymással összezárva töltenek – mondta Markovics Milán Mór, majd hozzátette, hogy ilyenkor sokkal többször keresik meg, mint otthon a laktanyában.

A tábori lelkész hangsúlyozta, hogy azt szereti szolgálatában és munkájában, hogy az egy olyan út, amelyben folyamatosan meg lehet tapasztalni Jézus szavait, vagyis hogy, az út már maga az élet és az igazság.